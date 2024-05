Giro d'Italia 2024: tappa 11 Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare. Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

La seconda settimana del Giro d'Italia 2024 prosegue con una tappa dal percorso interessante tra Appenini e pianura. Tutto fa pensare al quarto arrivo allo sprint. Jonathan Milan a caccia del bis. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

Il Giro d'Italia 2024 supera la boa di metà percorso. Dopo lo spettacolare arrivo di Cusano Mutri la risalita della Penisola prosegue con la prima di tre frazioni sulla carta non troppo impegnative. La tappa 11 sarà la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, di 207 km. La partenza è prevista alle ore 12.05, l'arrivo intorno alle 17.

Giro d’Italia 2024, il percorso dell’11a tappa

L’11a tappa, la terza più lunga del Giro d’Italia 2024, risentirà ancora a livello altimetrico dell’arrivo in salita di Bocca della Selva del giorno precedente. La frazione con arrivo a Francavilla al Mare, che segna l’ingresso in territorio abruzzese, sede di partenza anche della tappa di mercoledì, presenta infatti un tracciato molto particolare e divisibile in due parti quasi identiche a livello chilometrico, tra Appennino e pianura. La prima parte si presenta ondulata, pur senza vere insidie altimetriche. L’unico Gpm della giornata sarà quello di Pietracatella (terza categoria), fissata 48 km dopo la partenza e poco più impegnativa rispetto alle rampe di Sant’Elia a Pianisi e Ripabottoni. Il primo traguardo volante a Casacalenda (74,5 km) segnerà invece lo spartiacque ideale per una tappa tra discesa e pianura lungo la costa adriatica, che vivrà passaggi importanti nell’Intergiro di San Salvo Marina e nel secondo traguardo volante a Fossacesia Marina. Da qui si volerà, a velocità presumibilmente molto elevate, per gli ultimi 35 km prima del traguardo di Francavilla, preceduto da due curve a destra che immettono nel rettilineo finale.

Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare: i favoriti

Facile immaginare che nei primi 100 km si assisterà ad una fuga da lontano orchestrate dalle (poche) squadre prive di sprinters puri, o comunque di quelle le cui ruote veloci non figurano tra i favoriti per arrivi di gruppo. Una buona occasione per saggiare le gambe in vista del ben più insidioso arrivo di Fano, ma la seconda parte della 10° tappa permetterà di annullare ogni velleità. Assisteremo al quarto vincitore diverso allo sprint dopo Merlier, Milan e Kooij? Possibile, ma sembra più probabile immaginare un bis. Gli altri sprinters di livello, infatti, da Groves a Ewan fino a Jakobsen, non sembrano infatti godere del medesimo stato di forma dei colleghi. Con Molano (sarà ancora Pogacar a pilotarlo?), Van Poppel e Dainese outsiders, puntiamo però sulla voglia di riscatto di Milan, al quale bruciano ancora i due secondi posti di Fossano e Napoli.

Dove vedere 11a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

L'undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 sarà trasmessa integralmente in diretta dai canali Rai. Il collegamento inizierà alle 12.05 su Rai Sport, dove sarà possibile vedere la prima parte della tappa. Alle 14 ci si sposterà su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo. Telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, sulle motocorsa Giada Borgato e Stefano Rizzato. Sarà possibile seguire la tappa in diretta integrale anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 11.45, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per fruire di questa opzione è necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare, ma è visibile anche in streaming per gli abbonati a Dazn. Diretta streaming video garantita anche sulle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Discovery +, GCN.