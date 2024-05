Giro d'Italia 2024: tappa 14 Castiglione delle Stiviere-Desenzano. Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Al Giro d'Italia 2024 scocca il giorno della seconda e ultima cronometro. Alla vigilia del tappone dolomitico di Livigno, chance per gli specialisti delle prove contro il tempo. Ganna ci riprova. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

Al Giro d'Italia 2024 è arrivato uno dei momenti della verità. Tadej Pogacar non sembra temere rivali e vede sempre più salda la Maglia Rosa conquistata dopo la seconda tappa, ma le due tappe che chiuderanno la seconda settimana sono destinate a cambiare la classifica. Si comincia con la seconda e ultima cronometro di quest’edizione, da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, che precede il primo arrivo alpino. La partenza del primo corridore è prevista per le 13.20, mentre Pogacar prenderà il via alle 16.35, con arrivo stimato intorno alle 17.10.

Giro d’Italia 2024, il percorso della 14a tappa

Al termine di una seconda settimana piuttosto tranquilla, eccetto l’arrivo in salita a Cusano Mutri e lo show di Alaphilippe a Fano, ma impegnativa a livello di chilometraggio, l’asticella delle difficoltà per i partecipanti al Giro d’Italia 2024 si alzerà nella due giorni che precede la seconda e ultima giornata di riposo. La splendida cornice del Lago di Garda farà da sfondo alla seconda prova contro il tempo. I 31,2 km saranno all’insegna di un percorso che sembra disegnato appositamente per gli specialisti. Da segnalare infatti l’assenza di salite rilevanti in un tracciato che non sarà comunque lineare, alternando tratti veloci ad altri ricchi di ondulazioni. Due i rilevamenti cronometrici, a Solferino dopo 7,8 km e a Torre di San Martino, al km numero 23,2, che precederà la parte finale in leggera discesa. In mezzo, l’insidioso passaggio per Cavriana (12,4).

Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda: i favoriti

Era dall’ultima tappa del Giro 2022, con partenza e arrivo a Verona, che non si vedeva una cronometro così adatta agli specialisti come quella del Garda. In quell’occasione a trionfare fu Mattia Sobrero, mentre ora i favori del pronostico sono tutti per Filippo Ganna. Il due volte campione del mondo della specialità ha l’occasione per spezzare un digiuno di successi che al Giro dura dalla tappa finale dell’edizione 2021. Chilometraggio abbondante, inserito in una tappa ondulata ricca di cambi di direzione. L'ideale per permettere a Ganna di sprigionare la propria potenza, al pari della presenza di una coppia di curve destra-sinistra prima dei 300 metri finali. Tra gli avversari più pericolosi di Pippo jet c’è un altro italiano, Edoardo Affini, ma anche Thymen Arensman, deciso a riscattare una prima parte di Giro deludente, oltre a Mikkel Bjerg e Tobias Foss e Magnus Sheffield, sorprendente a Perugia.

Dove vedere 14a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

La tappa numero 14 del Giro d’Italia 2024 promette di essere cruciale e avrà una copertura televisiva speciale. La tappa sarà trasmessa integralmente in diretta dai canali Rai. La prima parte andrà in onda in chiaro su Rai Sport a partire dalle 13.20 e fino alle 14, poi il collegamento si sposterà su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo, per seguire le partenze di tutti i big. Telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, sulle motocorsa Giada Borgato e Stefano Rizzato. Sarà possibile seguire la tappa in diretta integrale anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 13, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per seguire il Giro su Eurosport è necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare. Infine, c’è la possibilità di seguire il Giro d’Italia 2024 anche in diretta streaming video, collegandosi alle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Dazn, Discovery +, GCN.