Giro d'Italia 2024: tappa 4 Acqui Terme-Andora. Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Il Giro d'Italia numero 107 della storia lascia il Piemonte per approdare in territorio ligure. All'indomani del successo allo sprint di Tim Merlier a Fossano si prevede un'altra volata al termine di una tappa di ben 190 km. Sarà il giorno dl riscatto per Milan? Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

Il Giro d'Italia 2024 è giunto alla quarta tappa. Dopo lo spettacolo offerto dai protagonisti nelle prime due frazioni e dopo la tappa di trasferimento con arrivo a Fossano, la Corsa Rosa sbarca in Liguria. La tappa 4 sarà la Acqui Terme-Andora. La partenza è prevista alle ore 12.30, l'arrivo intorno alle 17.

Giro d’Italia 2024, 4a tappa: il percorso

Con i suoi 190 km la tappa 4 del Giro d'Italia 2024 sarà la sesta frazione più lunga di quest’edizione, ma non una delle più impegnative. Il percorso sarà infatti per larga parte pianeggiante. La prima asperità della giornata sarà il Colle Melogno (1028 metri), unica, vera occasione per chi vorrà provare a far andare via una fuga. La salita di 8 km con pendenza media del 4,8% e tratti al 9%, che inizierà dopo il traguardo volante di Calizzano, sarà seguita dalla lunga discesa verso Bormida. Questa si concluderà a Savona dopo aver scollinato il Colla del Bresca e il Colle di Cadibona. Da qui, fino all’arrivo, il percorso sarà il medesimo della Milano-Sanremo, con gli ultimi 3 km quasi tutti in discesa. La probabile volata è però messa in pericolo, oltre che dalle insidie del vento, anche dall’insidioso Capo Mele, salita di circa 1.5 km al 5%, da scollinare ai -3 dal traguardo. A questo punto bisognerà fare attenzione alla fitta serie di semicurve che condurrà all’abitato di Andora e che si concluderà a 800 metri dall’arrivo. Qui inizierà il rettilineo finale.

Acqui Terme-Andora: i favoriti

L’eventuale epilogo allo sprint della quarta tappa del Giro d'Italia 2024 si presenta sicuro grazie ad un rettilineo finale di 650 metri e di una sede stradale piuttosto larga. Inevitabile, quindi, indicare le ruote veloci del gruppo tra i favoriti per il successo, appena 24 ore dopo la vittoria ottenuta da Tim Merlier, che a Fossano ha bruciato Jonathan Milan. Ad Andora potrebbe allora andare in scena il riscatto del friulano della Lidl-Trek, che sarà tuttavia chiamato però a guardarsi da diversi avversari. Dalla coppia della Dsm formata da Fabio Jakobsen e Tobias Lund Andersen, fino a Caleb Ewan, grande assente a Fossano, senza dimenticare Kaden Groves, a caccia del primo acuto in carriera al Giro.

Dove vedere 4a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

La quarta tappa del Giro d’Italia numero 107 sarà trasmessa integralmente in diretta dai canali Rai. La prima parte della corsa andrà in onda in chiaro su Rai Sport fino alle 14. Quindi il collegamento si sposterà su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo. Telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, sulle motocorsa Giada Borgato e Stefano Rizzato. Sarà possibile seguire la tappa in diretta integrale anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 12.15, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per fruire di questa opzione è necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare, ma è visibile anche in streaming per gli abbonati a Dazn. Diretta streaming video garantita anche sulle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Discovery +, GCN.