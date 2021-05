Dove vedere Giro d’Italia 2021, seconda tappa: orario, streaming e diretta

Ecco dove vedere Giro d’Italia 2021, la seconda tappa dell’evento.

Domenica 9 Maggio va in scena il secondo appuntamento con il Giro d’Italia 2021. Dopo il grande successo della prima tappa a Torino, con vincitore Filippo Ganna, ecco che l’evento della Corsa Rosa passa per Stupingi-Novara. Si tratterà di una frazione pianeggiante di 179 chilometri che si concluderà a Novara.

Partiti da Stupinigi, i ciclisti si muoveranno verso None e poi Virle Piemonte; da qui sconfineranno in provincia di Cuneo per arrivare fino al Castello di Racconigi; rientro subito dopo in provincia di Torino da Carmagnola per poi proseguire per Villastellone, Santena, Chieri e Andezeno; addio definitivo al Torinese entrando a Castelnuovo Don Bosco (Asti) e prosecuzione per le province di Vercelli e Novara. Pochissima salita (un gran premio della montagna di quarta categoria ai 292 metri di Montichiaro d’Asti) e due sprint intermedi verso il finale, entrambi nel Vercellese.

Dove vedere Giro d’Italia 2021, orari e diretta della seconda tappa a Novara

Il comunicato della città metropolitana: “La tappa Stupinigi-Novara domenica 9 maggio partirà fra le 12.40 e le 12.55 dalla Palazzina di Caccia. Imboccherà quindi la Sp. 141 toccando None e Virle fra le 13.05 e le 13.16, la Sp. 30 toccando Pancalieri verso le 13.21 per poi attraversare Casalgrasso e Racconigi e rientrare sul territorio della Città metropolitana verso le 13.50, dirigendosi sulla sr. 20 e la Sp. 122 dove la carovana rosa passerà Carmagnola, Villastellone, Santena. Circa alle 14.15 i corridori dovrebbero raggiungere la circonvallazione fra la Sp. 128 e la Sp. 119 attorno a Chieri e quindi chiuderanno la tratta nel torinese ad Andezeno verso le 14.30, per poi affrontare l’astigiano a Castelnuovo Don Bosco e proseguire sulle colline del Monferrato astigiano e alessandrino“.

Come detto anche in precedenza, la gara prenderà il via il 9 maggio alle 12:40. Gli appassionati del ciclismo potranno seguire questa seconda tappa, così come l’intero Giro d’Italia, sulle reti Rai. L’emittente del servizio pubblico ha messo a disposizione Rai 2 per seguire l’intera corsa. Inoltre sarà possibile seguire la corsa anche sul canale televisivo di Eurosport, numero 210 del decoder. La tappa di Stupingi-Novara è possibile seguirlo i diretta streaming sulla piattaforma streaming della Rai, Raiplay, oltre che su Eurosport Player sottoscrivenndo un abbonamento mensile. Infine ci sarà anche possibilità per gli abbonati Sky e Dazn di seguire la corsa sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.