Giro 2023, dove seguire la nona tappa: percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Giro 2023, tutto sulla nona tappa, che sarà la seconda cronometro della Corsa Rosa: percorso, favoriti, diretta tv e streaming. Dopo le prime montagne di quest’edizione 103, i corridori tornano a sfidarsi in una corsa contro il tempo. Una frazione che si districherà tra Savignano sul Rubicone e Cesena. 55 km che potrebbero a dir poco sconvolgere gli equilibri e dare così uno scossone non da poco alla classifica generale.





Il percorso sarà totalmente pianeggiante e senza alcuna asperità. L’unica difficoltà può essere molto probabilmente rappresentata da alcuni restringimenti, che ci saranno nelle città di San Mauro Pascoli e Cesena, I rilevamenti chilometrici saranno tre: al chilometro 13, al chilometro 23 e al chilometro 29. I favoriti? Ovviamente non possono non essere citati Roglic ed Evenepoel, ma gli occhi saranno puntati su Kung e McNulty. Assente Ganna, ritiratosi per Covid.

La nona tappa del Giro d’Italia sarà visibile su Rai Due, con la diretta che partirà alle ore 14, e su Eurosport 1, disponibile sul bouquet Sky, con il collegamento che prenderà il via alle 13. Per quel che riguarda lo streaming, si potrà seguire la frazione della Corsa Rosa sull’app Rai Play, disponibile gratuitamente su vari dispositivi. Eurosport è poi trasmesso anche sulle piattaforme Dazn, Discovery Plus e Now.