Giro 2023, dove vedere la quinta tappa: percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Giro 2023, tutto sulla quinta tappa: come seguire la Corsa Rosa, percorso e favoriti della giornata odierna. Dopo la vittoria di Paret Peintre e la conquista della maglia rosa di Leknessund, ecco un nuovo appuntamento, ma questa volta con una frazione un po’ più leggere e che, quantomeno sulla carta, sembrerebbe adatta ai velocisti. Si partirà da Atripalda e si arriverà, dopo 171 km, a Salerno. La presenza del Passo Serra, dell’ascesa verso Oliveto Cetra e di costanti e continui saliscendi potrebbe però riservare sorprese e colpi di scena.

Quinta tappa Giro 2023, percorso e diretta tv e streaming

La quinta tappa del Giro d’Italia sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD e su RaiDue, con la diretta che partirà dalle ore 14, ma anche su Eurosport 1, disponibile sul bouquet Sky. Per quel che riguarda lo streaming, la Corsa Rosa potrà essere seguita su Rai Play, disponibile gratuitamente su vari dispositivi. Eurosport è inoltre disponibile anche su Dazn e Discovery Plus.

E i favoriti? Essendo, come detto, una tappa prevalentemente per velocisti, non può non venire in mente il nome di Jonathan MIlan, vincitore della seconda tappa. Occhio però anche ai soliti Cavenidsh, Groves, Gaviria e Dekker. Da non sottovalutare però Michael Matthews, vincitore della terza tappa. Non possono comunque essere escluse sorprese.