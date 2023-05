Giro d’Italia, dove vedere la tappa 13: percorso, favoriti e diretta

Al Giro 2023 arriva la prima grande tappa di montagna. Anche se, va detto, la frazione numero 13 della Corsa Rosa sarà condizionata dal maltempo, che sta bloccando e affliggendo tutta Italia. Il percorso però sarà comunque durissimo ed è più che lecito attendersi i primi segnali e le prime risposte da parte dei favoriti alla vittoria finale. Insomma, lo spettacolo non può non essere garantito.



Giro d’Italia, dove vedere tappa 13

La tappa sarà lunga 199 km e la prima salita sarà il San Bernardo, seppur accorciato di 25 km. Dopo 30 chilometri di discesa, si inizierà a scalare a la Croix de Couer. L’ultima salita sarà quella per Crans Montana, che è lunga 13.1 chilometri con pendenze medie del 7.1%. Ma quali sono i favoriti? I riflettori saranno in gran parte accesi su Roglic e la maglia rosa Thomas. Occhio però anche a Caruso, ben posizionato in classifica, e ad Almeida, per quanto quest’ultimo potrebbe pensare più a difendersi.

La tappa numero 13 sarà trasmessa in diretta tv su RaiDue, con collegamento dalle ore 14, ma anche su Eurosport 1, disponibile sul bouquet Sky. Per quel che riguarda lo streaming, si potrà seguire il Giro grazie all’app Rai Play, o sulle piattaforme Discovery Plus e Dazn, che ospitano i canali di Eurosport. Insomma, non mancano certe le alternative.