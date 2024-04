Al via il Giro d'Italia 2024, tutte le date per seguire al meglio la corsa rosa

Dopo una stagione di classiche entusiasmante il Giro d'Italia 2024 si appresta a vivere la sua partenza, ecco tutte le date per poter seguire al meglio la corsa rosa che segna l'esordio assoluto in questa competizione del dominatore di oggi Tadej Pogacar

Il Giro d'Italia 2024 è ai nastri di partenza ed ecco tutte le date per seguire al meglio la corsa rosa: inizio e fine della competizione; giorni di riposo; tappe spettacolari e tutto quello che serve per non perdersi niente di questa edizione. I primi due numeri da tenere bene in mente sono senza dubbio il 107, come le edizioni del Giro d'Italia che nonostante l'età ultracentenaria continua ad emozionare il paese. Il secondo numero è senza dubbio il 191, come il dorsale di Tadej Pogacar che è all'esordio nella corsa di tre settimane italiana. La sua partecipazione sembra non lasciare fantasia alla risposta per la domanda "chi vincerà il Giro?".

Il Giro d'Italia 2024 partirà sabato 4 maggio 2024 con la prima frazione Venaria Reale-Torino. Si concluderà dopo ben 3345 e tre infinite settimane di battaglie il giorno domenica 26 maggio 2024 con la passerella finale di Roma. In totale 21 tappe di cui 2 a cronometro, 5 arrivi in quota e 2 giorni di riposo.

Giro d'Italia le date: giorni di riposo e tappe fondamentali

Come detto in precedenza i giorni di riposo saranno due:

il 13 maggio 2024 dopo la tappa numero 9;

dopo la tappa numero 9; il 20 maggio 2024 dopo la tappa numero 15.

Molto importante sarà anche avere ben chiaro quali di questo Giro d'Italia saranno le date riconducibili alle tappe più importanti e spettacolari. Eccole nel dettaglio: