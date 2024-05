Giro d'Italia 2024 il percorso della corsa rosa numero 107: si parte dal Piemonte il 4 Maggio

Dopo una stagione di classiche entusiasmante il Giro d'Italia 2024 si appresta finalmente a vivere la sua partenza, ecco il percorso della corsa rosa che segna l'esordio assoluto in questa competizione del dominatore del ciclismo di oggi Tadej Pogacar.

Il Giro d'Italia 2024 si appresta a vivere la partenza dell'edizione numero 107 e svela al grande pubblico il percorso di questa stagione. Un'edizione che vedrà la carovana rosa partire il giorno 4 maggio 2024 con la prima tappa Venaria Reale-Torino e che si concluderà dopo tre settimane e 21 frazioni con la probabile volata di Roma. Una corsa che segna l'inizio della stagione delle grandi corse a tappe e che è inserita all'interno del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 2.WT

Quest'anno appare superfluo chiedersi "chi vincerà il Giro d'Italia?", la risposta non dovrebbe essere un mistero vista la partecipazione di Tadej Pogacar, leader indiscusso del ranking mondiale. Questa edizione numero 107 riserva un percorso innovativo, con salite già nella prima settimana e diverse tappe adatte ad interpretazioni tattiche variegate. Saranno appunto 21 le singole frazioni per un totale di 3345 chilometri. Di questi poco più di 70 saranno in prove contro il tempo, due cronometro infatti animeranno corsa e classifica. Sei le tappe di montagna o con arrivo in quota, mentre ben sette saranno le occasioni per vedere all'opera le ruote veloci del gruppo. Per il resto dei giorni dislivello in abbondanza, possibilità di imboscate e fughe, spettacolo e tanto tifo a bordo strada.

Giro d'Italia 2024 percorso: tutte le tappe dell'edizione numero 107

Un percorso spettacolare ed altamente selettivo per questo Giro d'Italia 2024. In linea con la startlist della corsa rosa che brilla grazie alla presenza di Pogacar ed di tanti altri big del ciclismo mondiale.