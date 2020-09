Pochi minuti fa si è conclusa la quinta tappa del Tour de France che ha visto il successo del belga Wout Van Aert che nella volata finale ha avuto la meglio sull’olandese Cees Bol e sull’irlandese Sam Bennett giunti rispettivamente secondo e terzo. Domani è in programma la sesta frazione Le Teil-Mont Aigoual (191 km) dove gli ultimi sei chilometri sono in leggera salita fino ai 1.560 metri del traguardo con pendenze leggere del 4%.

In classifica generale con la maglia gialla ancora in possesso del francese Julian Alaphilippe, ma con i primi tredici racchiusi nello spazio di soli 17 secondi, la Grande Boucle deve entrare ancora nel vivo. Attualmente in seconda posizione troviamo il britannico Adam Yates a 4″ e lo sloveno Primoz Roglic a 7″. Ora andiamo a vedere tutte le classifiche aggiornate dopo cinque tappe.

Classifiche aggiornate Tour de France dopo la 5.a tappa

Classifica generale (maglia gialla)

1) Julian Alaphilippe 22h 28′ 26”

2) Adam Yates a 4″

3) Primoz Roglic a 7″

4) Tadej Pogacar 131 a 11″

5) Guillaume Martin a 13″

6) Egan Bernal a 17″

7) Tom Dumoulin a 17″

8) Nairo Quinta s.t

9) Esteban Chaves s.t.

10) Miguel Angel Lopez s.t.

Classifica a punti (maglia verde)

1) Sam Bennett 123 punti

2) Peter Sagan 114 punti

3) Alexander Kristoff 93 punti

4) Caleb Ewan 75 punti

5) Matteo Trentin 70 punti

Classifica dei GPM (maglia a pois)

1) Benoit Cosnefroy 23 punti

2) Michael Gogl 12 punti

3) Primoz Roglic 10 punti

4) Tadej Pogacar 8 punti

5)Quentin Pacher 6 punti

Classifica dei giovani (maglia bianca)

1) Tadej Pogacar 22h 28′ 37”

2) Egan Bernal Gomez a 6″

3) Enric Mas Nicolau a 15″

4) Sergio Andres Higuita a 34″

5) Marc Hirschi 204 a 4’03”