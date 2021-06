Dove vedere Tour de France 2021, la quarta tappa: orario, info e canale tv

Ecco tutte le info e dove vedere Tour de France 2021. Il grande evento francese entra nel vivo!

La quarta tappa del Tour de France 2021 sarà quella che chiuderà il Grand Depart dalla Bretagna. Dal giorno successivo, infatti, il gruppo inizierà la discesa verso est per raggiungere le Alpi. La frazione che porta da Redon a Fougères è una delle più semplici della Grande Boucle, dato che non presenta difficoltà dal punto di vista altimetrico. Qui non è previsto un GPM e la lunghezza è di 150 chilometri. Ci sarà dunque per il secondo giorno consecutivo una volata di gruppo, andando a offrire maggior brio alla gara. Nell’ultimo chilometro saranno presenti due rotonde a cui il gruppo dovrà stare attento, mentre il traguardo curva leggermente verso destra, ragione per cui sarà fondamentale la posizione per non restare chiusi.

Dove vedere Tour de France 2021, la quarta tappa in chiaro?

La partenza è fissata per le ore 13:40 a Redon, mentre l’arrivo a Fougeres è programmato tra le 16:52 e le 17:10 in base alla media oraria di corsa. La diretta tv è affidata sia a Rai 2 che ad Eurosport, oltre che in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Il canale Eurospost è visibile anche su Sky Go e su DAZN.