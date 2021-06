Dove vedere Tour de France, la sesta tappa: info, orario e canale tv

Ecco dove vedere Tour de France 2021, la sesta tappa da Tours a Chateauroux. Presente un GPM di quarta categoria.

Il Tour de France è arrivato alla sua sesta tappa. Si correrà Giovedì 1 luglio, in una frazione completamente pianeggiante. Il tragitto, lungo 160 chilometri, da Tours a Chateauroux, è ottimo per sprint di gruppo, il terzo atteso in quattro giorni. Per la categoria dei velocisti ci sarà dunque la terza occasione in quattro giorni per aggiudicarsi una tappa e fare punti importanti per la maglia verde. Il percorso non presenta difficoltà altimetriche se non un GPM di quarta categoria a 90 chilometri dal traguardo.

Il fattore vento potrebbe essere l’unico pericolo, dato che superato lo sprint intermedio di Lucay le Male e raggiunta Valencay si virerà verso destra per affrontare gli ultimi 45 chilometri che portano a Chateauroux. Il vento potrà creare maggiori problemi nella zona della Loria. Raggiunto la cittadina nel dipartimento dell’Indre ci sarà da fare attenzione a una rotonda e due curve a 90 gradi, l’ultima delle quali immette nel rettilineo finale di 1500 metri.

Dove vedere Tour de France 2021, la sesta tappa, orario e canale tv

La partenza è fissata per le ore 14:05 a Tours, mentre l’arrivo a Chateauroux è programmato tra le 17:26 e le 17:44 in base alla media oraria di corsa. La diretta tv è affidata sia a Rai 2 che ad Eurosport, oltre che in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Ricordiamo inoltre che Eurosport è visibile anche su Sky Go e su DAZN.