Dove vedere Tour de France 2021, dodicesima tappa: info, canale e orario

Ecco dove vedere la dodicesima tappa del Tour de France 2021. Si correrà da Saint Paul Trois Chateaux a Nimes.

Continua il Tour de France 2021 che, appunto, giunge alla dodicesima tappa del suo percorso. Questa si correrà da Saint-Paul-Trois Chateaux a Nimes e sarà lunga 159,4 chilometri. La nuova frazione ha un unico GPM di quarta categoria che non rappresenterà un problema nella parte centrale del percorso, ma che potrebbe portare a qualche problema logistico determinato dal clima ventilato. Le strade che dirigono verso Nimes, seppure pianeggianti, potrebbero essere animate da forti folate di vento. Queste sarebbero un grande ostacolo per i big ciclisti della gran finale.

Dove vedere Tour de France, canale tv e orario

Il Tour de France entra nel vivo della competizione, dando il via alla corsa per la dodicesima tappa. La kermesse francese si concluderà il 18 luglio con la Chatou-Parigi, luogo di svolgimento della ventunesima nonché ultima tappa 2021.

Per quanto concerne la dodicesima corsa da Saint Paul Trois Chateaux a Nimes, la partenza del gruppo è fissata dal chilometro zero alle ore 13:40. L’arrivo, invece, è stimato in base alla media oraria tra le 17:10 e le 17:35. La tappa sarà trasmessa in diretta tv sia dalle reti di RaiSport, RaiDue ed Eurosport. I telespettatori potranno seguire la frazione anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn.