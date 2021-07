Dove vedere Tour de France 2021, quindicesima tappa: tutte le info e canale tv

Ecco dove vedere Tour de France 2021, la tredicesima tappa che andrà da Cèret ad Andorra La Vella. Pirenei protagonisti della tappa.

La quindicesima tappa del Tour de France 2021, in programma domenica 11 luglio, porta i corridori da Cèret ad Andorra La Vella. Il percorso della Cèret-Andorra La Vella è lungo 191,3 chilometri. Una frazione sicuramente attesa, con i Pirenei protagonisti. Ci sono quattro GPM consecutivi nel finale, di cui tre GPM di prima categoria e discese molto insidiose come quella che porterà i corridori al traguardo del Principato di Andorra. L’ultima asperità di giornata sarà il Col de Beixalis (6,4 km all’8,5% medio), dalla cui vetta mancheranno 15 km all’arrivo con una discesa piuttosto tecnica fino a poche centinaia di metri dal traguardo. La salita conclusiva sarà però preceduta dal Port d’Envalira (10,7 km al 5,9%), che con i suoi 2408 metri di quota mette in palio il Souvenir Henri Desgrange.

Dove vedere Tour de France 2021, orario e canale tv

Continua il programma della Kermesse francese. La partenza da Cèret, per la prima volta sede di partenza, è prevista alle ore 12:30 mentre i corridori sono attesi al traguardo tra le 17:30 e le 18:00 in base alla media oraria di corsa. La diretta tv del Tour de France 2021 è affidata alle reti RaiSport e ad Eurosport, ma gli appassionati possono seguire la corsa anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn.