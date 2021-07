Dove vedere Tour de France 2021, settima tappa: info, orario e canale tv

Ecco dove vedere Tour de France 2021! La competizione arriva alla settima corsa, andando da Vierzon a Le Creusot.

Arriva la settima tappa del Tour de France 2021. Questa sarà una lunga frazione di 249 chilometri collinare da Vierzon a Le Creusot. Gara molto impegnativa sia dal punto di vista altimetrico che da quello del chilometraggio con cinque GPM, di cui uno di seconda categoria e due di terza. Questo fattore potrebbe favorire la fuga di giornata.

La settima tappa è la più lunga degli ultimi 21 anni, dato che saranno ben 249 i chilometri da percorrere dalla partenza nella Loira all’arrivo in Borgogna. I primi 150 chilometri di fatto sono pianeggianti.

Negli ultimi 40 chilometri si affronteranno invece gli ultimi 3 GPM, tra cui il temibile Signal d’Uchon di seconda categoria (5.7 km al 5.7%) che sicuramente potrà scremare il gruppo. Una volta scollinato il GPM discesa rapida che porta ai piedi della Cote de Gourloye (2.4 km al 5.3%) dalla cui vetta mancheranno appena 8 chilometri al traguardo. Vista la lunghezza della tappa e le difficoltà nel finale l’opzione più probabile sembra quella di una fuga da lontano, ma nessuna ipotesi è da escludere.

Dove vedere Tour de France 2021, settima tappa su Rai 2 ed Eurosport?

La partenza è fissata per le ore 11:15 a Vierzon, mentre l’arrivo a Le Creusot è programmato tra le 17:05 e le 17:42 in base alla media oraria di corsa. La diretta tv è affidata sia a Rai 2 che ad Eurosport, oltre che in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Ricordiamo inoltre che Eurosport è visibile anche su Sky Go e su DAZN.