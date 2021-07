Dove vedere Tour de France 2021, tredicesima tappa: info, canale tv e orari

Ecco dove vedere Tour de France 2021, la tredicesima tappa che andrà da Nimes a Carcassonne. La seconda tappa più lunga della kermesse francese.

Non si ferma il Tour de France 2021, arrivato alla sua tredicesima tappa. Questa si correrà da Nimes a Carcassonne, per ben 219,9 chilometri. Guardando i chilometraggi dell’intera competizione, questa è la seconda corsa più lunga di tutto l’evento. Un’altra frazione che potrebbe concludersi in volata. L’unico GPM in programma, la Cote de Pic-Saint-Loup di 4°categoria, 5,5 km al 3,6% medio, sarà affrontato nella prima parte della corsa. Successivamente una lunga sezione vallonata, ma senza salite vere e proprie, che potrebbe complicare l’inseguimento del gruppo alla probabile fuga di giornata.

Dove vedere Tour de France, tredicesima tappa: orari e canale tv

Un programma ricco quello del Tour de France 2021, che terminerà tra 10 giorni, con la Chatou-Parigi. Dopo il trasferimento dall’Arena di Nimes, i corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:15, con l’arrivo all’ombra della città medievale di Carcassonne previsto tra le 17:15 e le 17:45, sempre in base alla media oraria. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sulle reti, come sempre, su RaiSport e su Eurosport, oltre che in diretta streaming sulle piattaforme RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn.