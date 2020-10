Consigli Fantacalcio 5.a giornata di Serie A: Immobile torna al goal in campionato?

Consigli Fantacalcio 5.a giornata di Serie A. Campionato di Serie A che si avvia alla disputa della 5.a giornata, si parte venerdì 23 ottobre con l’anticipo del ‘Mapei Stadium’ Sassuolo-Torino. Sabato in programma 3 anticipi: Atalanta-Sampdoria alle ore 15; Genoa-Inter alle ore 18 e Lazio-Bologna alle ore 20.45. Domenica alle 12.30 alla ‘Sardegna Arena’ è in programma Cagliari-Crotone; mentre alle ore 15 si giocheranno Benevento-Napoli e Parma-Spezia. Alle ore 18 al ‘Franchi’ si affronteranno Fiorentina e Udinese, mentre il posticipo serale delle 20.45 sarà Juventus-Verona. Lunedì 26 ottobre chiuderà il turno il ‘monday night’ Milan-Roma. Ecco riportati i ‘Consigli Fantacalcio’ in vista della 5.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio 5.a giornata, l’anticipo del venerdì



Sassuolo-Torino (venerdì ore 20.45). Al ‘Mapei Stadium’ i neroverdi di De Zerbi ricevono i granata di Giampaolo.

CONSIGLIATI: Consigli, Muldur, Locatelli, Berardi, Caputo (Sas); Verdi, Belotti (Tor).

SCONSIGLIATI: Chiriches, Bourabia (Sas); N’Koulou, Bremer (Tor).

SORPRESE: Traoré (Sas); Rodriguez, Linetty (Tor).

Consigli Fantacalcio 5.a giornata, gli anticipi del sabato



Atalanta-Sampdoria (sabato ore 15). Al ‘Gewiss Stadium’ l’Atalanta di Gasperini ospita la Sampdoria di Ranieri.

CONSIGLIATI: Hateboer, Freuler, Gomez, Muriel o Zapata (Ata); Candreva, Quagliarella (Samp).

SCONSIGLIATI: Toloi (Ata); Audero, Yoshida (Samp).

SORPRESE: Malinovski, Lammers (Ata), Ramirez (Samp).

Genoa-Inter (sabato ore 18). A ‘Marassi’ il Genoa di Maran ospita l’Inter di Antonio Conte.

CONSIGLIATI: Ghiglione, Pandev (Gen); Handanovic, De Vrij, Lautaro, Lukaku (Int).

SCONSIGLIATI: Bani, Masiello (Gen); Kolarov (Int)

SORPRESE: Perin, Zajc, Shomurodov (Gen); Darmian, Sensi (Int).

Lazio-Bologna (sabato ore 20.45). Allo stadio ‘Olimpico’ la Lazio di Inzaghi ospita il Bologna di Mihajlovic.

CONSIGLIATI: Strakosha, Acerbi, Milinkovic, Luis Alberto, Immobile (Laz); Soriano, Orsolini, Barrow (Bol).

SCONSIGLIATI: Hoedt (Laz); Skorupski, De Silvestri, Svanberg (Bol).

SORPRESE: Fares, Caicedo (Laz); Palacio (Bol).

Consigli Fantacalcio 5.a giornata, le gare della domenica



Cagliari-Crotone (domenica ore 12.30). Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari di Di Francesco riceve il Crotone di Stroppa.



CONSIGLIATI: Cragno, Godin, Rog, Sottil, Simeone o Joao Pedro (Cag); Cigarini, Messias, Simy (Cro).

SCONSIGLIATI: nessuno (Cag); Cordaz, Reca, Petriccione, Vulic (Cro).

SORPRESE: Walukiewicz, Marin, Nandez (Cag); nessuno (Cro).

Benevento-Napoli (domenica ore 15). Al ‘Vigorit0’ si gioca il derby campano tra il Benevento di Inzaghi e il Napoli di Gattuso, altra sfida tra due ex rossoneri.



CONSIGLIATI: Glik, Ionita, Caprari, Lapadula (Ben); Ospina, Koulibaly, Ruiz, Lozano, Mertens, Osimhen (Nap).

SCONSIGLIATI: Montipò, Foulon, Dabo (Ben); Manolas, Hysaj (Nap).

SORPRESE: Caldirola, Sau, R. Insigne (Ben); Bakayoko, Politano (Nap).

Parma-Spezia (domenica ore 15). Allo stadio ‘Tardini’ i ducali di Liverani ospitano i liguri di Italiano.



CONSIGLIATI: Sepe, Iacoponi, Gagliolo, Kurtic, Kucka, Gervinho (Par); M.Ricci, Gyasi, Farias (Spe).

SCONSIGLIATI: Cyprien (Par); Provedel, Sala, Chabot, Acampora (Spe).

SORPRESE: Hernani, Karamoh (Par); Nzola, Verde (Spe).

Fiorentina-Udinese (domenica ore 18). Allo stadio ‘Franchi’ la Fiorentina di Iachini ospita l’Udinese di Gotti.



CONSIGLIATI: Pezzella, Biraghi, Amrabat, Castrovilli, Ribery (Fio); De Paul, Pereyra, Lasagna (Udi).

SCONSIGLIATI: Lirola (Fio); Becao, De Maio, Ter Avest (Udi).

SORPRESE: Callejon, Kouamé (Fio); Ouwejan, Okaka (Udi).

Juventus-Verona (domenica ore 20.45). Nel posticipo serale all’ Allianz Stadium la Juventus di Pirlo ospita il Verona di Juric.

CONSIGLIATI: Szczesny, Bonucci, Cuadrado, Kulusevski, Morata (Juv); Faraoni, Lazovic (Ver).

SCONSIGLIATI: Frabotta, Rabiot (Juv); Silvestri, Ceccherini, Lovato (Ver).

SORPRESE: Demiral, Arthur, Dybala (Juv); Tameze, Salcedo, Kalinic (Ver).

Consigli Fantacalcio 5.a giornata, il ‘monday night’



Milan-Roma (lunedì ore 20.45). Nel ‘monday night’ il Milan di Pioli ospita la Roma di Fonseca.

CONSIGLIATI: Donnarumma, Romagnoli, T. Hernandez, Kessié, Ibrahimovic (Mil); Veretout, Pellegrini, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko (Rom).

SCONSIGLIATI: Calabria (Mil); Mirante, Santon (Rom).

SORPRESE: Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao (Mil); Smalling (Rom).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 5.a giornata

Modulo (3-4-3): Cragno; Hateboer, Acerbi, T. Hernandez; Gomez, Luis Alberto, Kulusevski, Kucka; Caputo, Immobile, Morata.

Panchina: Strakosha; Godin, Koulibaly; Milinkovic, Ruiz; Ibrahimovic, Joao Pedro.