Fantacalcio 2020-2021, i rigoristi della nuova stagione

Fantacalcio 2020-2021, Seria A pronta per scendere in campo per la 4.a giornata. Campionato che è partito nel weekend del 19-20 settembre con il ‘monday nighy’ del 21 settembre. Dopo aver preso visione su chi comprare all’asta iniziale del Fantacalcio 2020-2021, aver consultato la ‘Lista Fantacalcio 2021’, e dato un rapido sguardo alle formazioni tipo Serie A 2020 2021,ora tocca ai rigoristi del campionato per avere in rosa dei potenziali bonus da sfruttare in ogni giornata di campionato.

Fantacalcio 2020-2021, ecco chi calcerà i rigori

ATALANTA

1) Muriel (27 crediti)

2) Zapata (40 crediti)

3) Malinovskyi (17 crediti)

BENEVENTO

1) Lapadula (14 crediti)

2) Viola (9 crediti)

3) Sau (8 crediti)

BOLOGNA

1) Sansone (9 crediti)

2) Barrow (23 crediti)

3) Palacio (10 crediti)

CAGLIARI

1) Joao Pedro (25 crediti)

2) Simeone (20 crediti)

3) Pavoletti (15 crediti)

CROTONE

1) Simy (13 crediti)

2) Benali (9 crediti)

3) Riviere (9 crediti)

FIORENTINA

1) Pulgar (14 crediti)

2) Kouamé (16 crediti)

3) Cutrone (12 crediti)

GENOA

1) Criscito (14 crediti)

2) Destro (10 crediti)

3) Pjaca (5 crediti)

INTER

1) Lukaku (42 crediti)

2) Lautaro (30 crediti)

3) Sanchez (24 crediti)

JUVENTUS

1) Ronaldo (48 crediti)

2) Dybala (31 crediti)

3) Morata (24 crediti)

LAZIO

1) Immobile (49 crediti)

2) Luis Alberto (25 crediti)

3) Correa ( 23 crediti)

MILAN

1) Ibrahimovic (35 crediti)

2) Kessié (10 crediti)

3) Calhanoglu (24 crediti)

NAPOLI

1) Insigne (23 crediti)

2) Mertens (25 crediti)

3) Politano (13 crediti)

PARMA

1) Kucka (13 crediti)

2) Inglese (15 crediti)

3) Cornelius (15 crediti)

ROMA

1) Veretout (15 crediti)

2) Pellegrini (15 crediti)

3) Dzeko (31 crediti)

SAMPDORIA

1) Quagliarella (20 crediti)

2) Gabbiadini (17 crediti)

3) Ramirez (16 crediti)

SASSUOLO

1) Berardi (27 crediti)

2) Caputo (34 crediti)

3) Defrel (11 crediti)

SPEZIA

1) Ricci M.(6 crediti)

2) Galabinov (4 crediti)

3) Farias (8 crediti)

TORINO

1) Belotti (29 crediti)

2) Zaza (12 crediti)

3) Rodriguez (9 crediti)

UDINESE

1) De Paul (20 crediti)

2) Lasagna (17 crediti)

3) Okaka (15 crediti)

VERONA

1) Di Carmine (11 crediti)

2) Kalinic (13 crediti)

3) Miguel Veloso (8 crediti)

