Consigli Fantacalcio 9.a giornata di Serie A: Insigne una delle certezze in attacco

Consigli Fantacalcio 9.a giornata di Serie A. Nona giornata di campionato che si aprirà quest’oggi con 3 anticipi: alle ore 15 si giocherà Sassuolo-Inter; alle ore 18 andrà in scena Benevento-Juventus e alle ore 20.45 Atalanta-Inter. Domenica alle ore 12.30 si giocherà Lazio-Udinese; domenica pomeriggio alle ore 15 si giocheranno due gare: Bologna-Udinese e Milan-Fiorentina.

Alle ore 18 si giocherà alla ‘Sardegna Arena’ Cagliari-Spezia e alle ore 20.45 si giocherà il posticipo, a Napoli é in programma il Derby del Sud tra Napoli e Roma. Lunedì chiuderanno il programma due gare: Torino-Sampdoria alle 18.30 e Genoa-Parma alle ore 20.45Ecco riportati le ultime notizie sul Fantacalcio in vista della 9.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio 9.a giornata, gli anticipi del sabato



Sassuolo-Inter (sabato ore 15). Al ‘Mapei Stadium’ si affronteranno Sassuolo ed Inter

CONSIGLIATI: Rogerio, Locatelli, Berardi, Boga (Sassuolo); Skriniar, De Vrij, Barella, Lukaku (Int).

SCONSIGLIATI: Muldur (Sas); Hakimi, Vidal (Int).

SORPRESE: Djuricic (Sas); Brozovic, Perisic (Int).



Benevento-Juventus (sabato ore 18). Al ‘Vigorito’ il Benevento di Inzaghi ospiterà la Juventus di Pirlo.

CONSIGLIATI: Caldirola, Ionita, Lapadula (Ben); De Ligt, Bonucci, Chiesa, Kulusevski, Dybala, Morata (Juv).

SCONSIGLIATI: Glik, Barba (Ben); Alex Sandro (Juv).

SORPRESE: Improta, R. Insigne (Ben); Rabiot (Juv).

Atalanta-Verona (sabato ore 20.45). Al ‘Gewiss Stadium’ i bergamaschi ospitano i veneti.

CONSIGLIATI: Gollini, Palomino, Hateboer, Freuler, Gomez, Zapata (Ata); Dimarco, Barak, Zaccagni, Di Carmine (Ver).

SCONSIGLIATI: Toloi, De Roon (Ata); Cetin (Ver).

SORPRESE: Ilicic (Ata); Faraoni (Ver).

Consigli Fantacalcio 9.a giornata, le gare della domenica



Lazio-Udinese (domenica ore 12.30). Allo stadio Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi ospita l’Udinese di Gotti.

CONSIGLIATI: Reina, Acerbi, Milinkovic, Luis Alberto, Immobile (Laz); Stryger Larsen, De Paul, Pereyra, Okaka (Udi).

SCONSIGLIATI: Patric, Lazzari, Leiva (Laz); Becao, Nuytinck, Zeegelaar (Udi).

SORPRESE: Correa (Laz); Pussetto (Udi).

Bologna-Crotone (domenica ore 15). Al ‘Dall’Ara’ il Bologna di Mihajlovic ospiterà il Crotone di Stroppa.

CONSIGLIATI: Skorupski, Tomiyasu, Soriano, Orsolini, Barrow (Bol); Reca, Vulic, Simy (Cro).

SCONSIGLIATI: De Silvestri, Hickey (Bol); Cordaz, Luperto, Molina, Petriccione (Cro).

SOPRESE: Palacio (Bol); Benali (Cro).

Milan-Fiorentina (domenica ore 15). A San Siro i rossoneri ricevono i viola.

CONSIGLIATI: Donnarumma, Romagnoli, Hernandez, Kessié, Calhanoglu, Rebic (Mil); Milenkovic, Castrovilli, Ribery (Fio).

SCONSIGLIATI: Kjaer, Bennacer, Saelemaekers (Mil); Dragowski, Biraghi, Amrabat (Fio).

SORPRESE: Calabria, Brahim Diaz (Mil); Pulgar, Vlahovic (Fio).

Cagliari-Spezia (domenica ore 18). Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari ospita lo Spezia.

CONSIGLIATI: Cragno, Walukiewicz, Nandez, Rog, Pavoletti, Joao Pedro (Cag); M. Ricci, Pobega, Nzola (Spe).

SCONSIGLIATI: Zappa, Klavan, Marin (Cag); Provedel, Terzi, Chabot (Spe).

SORPRESE: Ounas (Cag); Farias (Spe).

Napoli-Roma (domenica ore 20.45). Nel “nuovo” (manca poco per l’ufficialità) “Diego Armando Maradona” di Napoli i partenopei ricevono i giallorossi di Fonseca.

CONSIGLIATI: Di Lorenzo, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens (Nap); Spinazzola, Veretout, Mkhitaryan, Dzeko (Rom).

SCONSIGLIATI: nessuno (Nap); difesa Roma.

SORPRESE: Zielinski, Lozano, Politano (Nap); Borja Majoral (Rom).

Consigli Fantacalcio 9.a giornata, i posticipi del lunedì



Torino-Genoa (lunedì ore 18.30). Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata ospitano il ‘grifone’.

CONSIGLIATI: Sirigu, Lyanco, Singo, Linetty, Belotti (Tor); Yoshida, Candreva, Thorsby, Quagliarella (Samp).

SCONSIGLIATI: Nkoulou, Rodriguez, Rincon (Tor); Darmsgaard (Samp).

SORPRESE: Bonazzoli (Tor); Ramirez (Samp).

Genoa-Parma (lunedì ore 20.45). A ‘Marassi’ il Genoa di Maran ospita il Parma di Liverani.

CONSIGLIATI: Marchetti, Ghiglione, Lerager, Scamacca (Gen); Bruno Alves, Kurtic, Kucka, Gervinho (Par).

SCONSIGLIATI: Bani, Sturaro (Gen); Cyprien (Par).

SORPRESE: Zajc, Pandev (Gen); Inglese (Par).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 9.a giornata

Modulo (3-4-3): Reina; Theo Hernandez, De Ligt, Acerbi; Luis Alberto, Kulusevski, Gomez, Calhanoglu; Zapata, Morata, Rebic.

Panchina: Skorupski; Hateboer, Romagnoli; Veretout, Barella; Lukaku, Barrow.