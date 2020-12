Consigli Fantacalcio 10.a giornata di Serie A: Lukaku la scelta di giornata per l’attacco

Consigli Fantacalcio 10.a giornata di Serie A. La decima giornata di Serie A si aprirà domani pomeriggio con i 3 anticipi: Spezia-Lazio (ore 15); il derby della ‘Mole’ Juventus-Torino (ore 18) e Inter-Bologna (ore 20.45). Domenica il lunch match si giocherà al ‘Bentegodi’, infatti alle ore 12.30 é in programma Verona-Cagliari. Domenica pomeriggio alle ore 15 sono in programma 3 match: Parma-Benevento; Roma-Sassuolo e Udinese-Atalanta. Alle ore 18 allo ‘Scida’ si giocherà Crotone-Napoli, mentre il posticipo serale delle ore 20.45 sarà Sampdoria-Milan. Lunedì il turno si chiuderà con la sfida del ‘Franchi’, Fiorentina-Genoa. Ecco riportate le ultime notizie sul Fantacalcio in vista della 10.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio 10.a giornata, gli anticipi del sabato



Spezia-Lazio (sabato ore 15). Al ‘Manuzzi’ lo Spezia ospita la Lazio.

CONSIGLIATI: S. Bastoni, M.Ricci, Gyasi, Nzola (Spe); Acerbi, Lazzari, Luis Alberto, Immobile (Laz)

SCONSIGLIATI: Ferrer, Erlic (Spe); Luiz Felipe (Laz).

SORPRESE: Farias (Spe); Caicedo (Laz).

Juventus-Torino (sabato ore 18). All’ Allianz Stadium si giocherà il derby della “Mole” tra Juventus e Torino.

CONSIGLIATI: Szczesny, De Ligt, Arthyr, Kulusevski, Ronaldo (Juv); Linetty, Verdi, Belotti (Tor).

SCONSIGLIATI: nessuno (Juv); Rodriguez, Ansaldi (Tor).

SORPRESE: Dybala (Juv); Singo, Meité (Tor).

Inter-Bologna (domenica ore 20.45). A San Siro i nerazzurri di Conte ospitano il Bologna di Mihajlovic.

CONSIGLIATI: Handanovic, De Vrij, Hakimi, Brozovic, Lukaku (Int); Soriano, Barrow (Bol).

SCONSIGLIATI: nessuno (Int); Medel, Svanberg, Schouten (Bol).

SORPRESE: Vidal, Perisic, Sanchez (Int); Tomiyasu, Palacio (Bol).

Consigli Fantacalcio 10.a giornata, le gare della domenica



Verona-Cagliari (domenica ore 12.30). Allo stadio ‘Bentegodi’ lunch match tra Verona e Cagliari.

CONSIGLIATI: Silvestri, Faraoni, Veloso, Zaccagni (Ver); Zappa, Walukiewicz, Rog, Sottil, Joao Pedro (Cag).

SCONSIGLIATI: Ceccherini, Lovato (Ver); Klavan (Cag).

SORPRESE: Di Carmine (Ver); Pavoletti (Cag).

Parma-Benevento (domenica ore 15). Allo stadio ‘Tardini’ il Parma di Liverani riceve il Benevento di Filippo Inzaghi.

CONSIGLIATI: Bruno Alves, Kucka, Gervinho (Par); Letizia, Ionita, Hetemaj, Caprari, Lapadula (Ben).

SCONSIGLIATI: Busi, Osorio (Par); Tuia, Tello (Ben).

SORPRESE: Hernani, Cornelius (Par); Improta (Ben).

Roma-Sassuolo (domenica ore 15). Allo stadio ‘Olimpico’ la Roma di Fonseca ospita il Sassuolo di De Zerbi.

CONSIGLIATI: Kumbulla, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko (Rom); Rogerio, Djuricic, Locatelli, Boga (Sas).

SCONSIGLIATI: Cristante, Karsdorp (Rom); Toljan, Marlon (Sas).

SORPRESE: Ibanez, Spinazzola, Villar, Pedro (Rom); Raspadori (Sas).

Udinese-Atalanta (domenica ore 15). Alla ‘Dacia Arena’ i friulani di Gotti ospitano la ‘Dea’ di Gasperini.

CONSIGLIATI: Musso, Samir, Stryger Larsen, De Paul, Pereyra, Pussetto (Udi); Sportiello, Romero, De Roon, Gomez, Ilicic (Ata).

SCONSIGLIATI: Jajalo (Udi); Djimsiti, Hatebor (Ata).

SORPRESE: Zeegelaar (Udi); Diallo (Ata).

Crotone-Napoli (domenica ore 18). Allo ‘Scida’ il Crotone di Stroppa ospita il Napoli di Gattuso

CONSIGLIATI: Simy (Cro); Koulibaly, Bakayoko, Mertens, Insigne (Nap).

SCONSIGLIATI: Magallan, Marrone, Benali (Cro), nessuno (Nap).

SORPRESE: Messias (Cro); Zielinski (Nap).

Sampdoria-Milan (domenica ore 20.45). A ‘Marassi’ nel posticipo serale si affronteranno Samp e Milan.

CONSIGLIATI: Bereszynski, Augello, Candreva, Quagliarella (Samp); Donnarumma, Romagnoli, Hernandez, Kessié, Calhanoglu, Rebic (Mil).

SCONSIGLIATI: Adrien Silva, Darmsgaard (Samp); Gabbia (Mil).

SORPRESE: Audero, Gabbiadini (Samp); Saelemakers, Brahim Diaz (Mil).

Consigli Fantacalcio 10.a giornata, il ‘monday night’



Fiorentina-Genoa (lunedì ore 20.45). Al ‘Franchi’ ‘monday night’ tra Fiorentina e Genoa

CONSIGLIATI: Dragowski, Milenkovic (Pezzella), Pulgar, Castrovilli, Ribery (Fio); Ghiglione, Lerager, Scamacca (Gen).

SCONSIGLIATI: Caceres (Fio); Goldaniga, Sturaro (Gen).

SORPRESE: Callejon, Vlahovic (Fio); Paleari, Shomurodov (Gen).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 10.a giornata

Modulo (3-4-3): Handanovic; Zappacosta, Milenkovic, Hernandez; Luis Alberto, De Paul, Zaccagni, Mkhitaryan; Ronaldo, Lukaku, Dzeko.



Panchina: Dragowski; Koulibaly, De Ligt; Kulusevski, Brozovic; Mertens, Gervinho.