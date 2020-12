Consigli Fantacalcio 11.a giornata di Serie A: Donnarumma una garanzia tra i pali

Consigli Fantacalcio 11.a giornata di Serie A. Giornata di campionato che si aprirà questa sera al ‘Mapei Stadium’ con Sassuolo-Benevento alle 20.45. Domani sono in programma 3 match: alle 15 allo ‘Scida’ Crotone-Spezia; alle 18 all’ ‘Olimpico Grande Torino’ Torino-Udinese e alle 20.45 all’ Olimpico Lazio-Verona. Domenica alle 12.30 alla ‘Sardegna Arena’ si giocherà Cagliari-Inter; tre gare sono in programma alle 15: Atalanta-Fiorentina; Bologna-Roma e Napoli-Sampdoria. Alle ore 18 è in programma Genoa-Juventus, mentre il turno si concluderà con il posticipo delle 20.45, Milan-Parma a ‘San Sir0’. Ecco riportate le ultime notizie sul Fantacalcio in vista dell’ 11.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio 11.a giornata, gli anticipi del sabato

Sassuolo-Benevento (venerdì ore 20.45). Al ‘Mapei Stadium’ i neroverdi ospitano i campani.

CONSIGLIATI: Consigli, G. Ferrari, Locatelli, Djuricic, Berardi, Boga (Sas); Letizia, Ionita, Lapadula (Ben).

SCONSIGLIATI: Toljan, M.Lopez (Sas); Tuia, Hetemaj (Ben).

SORPRESE: Raspadori (Sas); Caprari (Ben).

Crotone-Spezia (sabato ore 15). Allo ‘Scida’ sfida tra neopromosse.

CONSIGLIATI: Marrone, Benali, Simy (Cro); Chabot, M. Ricci,

SCONSIGLIATI: Magallan, Pereira (Cro); Ferrer (Spe), Nzola (Spe).

SORPRESE: Reca, Messias (Cro); Pobega (Spe).

Torino-Udinese (sabato ore 18). All’Olimpico Grande Torino i granata ricevono i friulani

CONSIGLIATI: Sirigu, Singo, Lyanco, Meité, Linetty, Belotti (Tor); Musso, Samir, Stryger Larsen, De Paul, Pussetto (Udi).

SCONSIGLIATI: Lukic (Tor); Nuytinck (Udi).

SORPRESE: Zaza (Tor); Pereyra (Udi).

Lazio-Verona (sabato ore 20.45). All’Olimpico la Lazio riceve il Verona.

CONSIGLIATI: Reina, Acerbi, Luis Alberto, Milinkovic, Immobile (Laz), Faraoni, Miguel Veloso, Zaccagni (Ver).

SCONSIGLIATI: Patric (Laz); Silvestri, Dawidowicz, Magnani (Ver).

SORPRESE: Correa (Laz); Lazovic (Ver).

Consigli Fantacalcio 11.a giornata, le gare della domenica



Cagliari-Inter (domenica ore 12.30). Alla ‘Sardegna Arena’ i sardi ospitano i nerazzurri

CONSIGLIATI: Walukiewicz, Zappa, Marin, Rog, Joao Pedro (Cag); Handanovic, De Vrij, Brozovic, Sanchez (Int).

SCONSIGLIATI: Carboni, Lykogiannis (Cag); Bastoni, Gagliardini, Perisic (Int).

SORPRESE: Simeone (Cag); Hakimi, Eriksen (Int).

Atalanta-Fiorentina (domenica ore 15). Al ‘Gewiss Stadium’ i bergamaschi ospitano i viola

CONSIGLIATI: Gollini, Romero, De Roon, Muriel (Ata); Milenkovic, Callejon, Ribery (Fio).

SCONSIGLIATI: Hateboer, Gosens (Ata); Caceres, Pulgar (Fio).

SORPRESE: Gomez, Zapata (Ata); Amrabat, Vlahovic (Fio).

Bologna-Roma (domenica ore 15). Allo stadio ‘Dall’Ara’ i felsinei ospitano i giallorossi.

CONSIGLIATI: Tomiyaus, Soriano, Barrow (Bol); Smalling, Spinazzola, Mkhitaryan, Dzeko (Rom).

SCONSIGLIATI: Da Costa, Danilo, Svanberg (Bol); Karsdorp, Lo. Pellegrini (Rom).

SORPRESE: Sansone, Palacio (Bol); Carles Perez (Rom).

Napoli-Sampdoria (domenica ore 15). Allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ gli azzurri ospitano i blucerchiati.

CONSIGLIATI: Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens, Insigne (Nap); Candreva, Quagliarella (Samp).

SCONSIGLIATI: nessuno (Nap); Audero, Yoshida, Adrien Silva, Dasgaard (Samp).

SORPRESE: Zielinski, Lozano, Politano (Nap); Thorsby, Verre (Samp).

Genoa-Juventus (domenica ore 18). Allo stadio ‘Luigi Ferraris’ i rossoblu ospitano i bianconeri.

CONSIGLIATI: Lerager, Scamacca (Gen); Szczesny, De Ligt, Kulusevski, Ronaldo (Juv).

SCONSIGLIATI: Goldaniga, Badelj, Sturaro (Gen); Rabiot (Juv).

SORPRESE: Pjaca, Shomorudov (Gen); Dybala (Juv).

Milan-Parma (domenica ore 20.45). Nel posticipo di ‘San Siro’ i rossoneri ospitano i ducali

CONSIGLIATI: Donnarumma, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic (Mil); Bruno Alves, Kurtic, Gervinho (Par).

SCONSIGLIATI: Gabbia, Bennacer (Mil); Busi, Osorio, Gagliolo (Par).

SORPRESE: Tonali, Saelemaekers (Mil); Kucka, Cornelius (Par).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale dell’ 11.a giornata

Modulo (3-4-3): Donnarumma, Hernandez, Acerbi, Romero; Luis Alberto, Mkhitaryan, Fabian Ruiz, Calhanoglu; Immobile, Ronaldo, Mertens.



Panchina: Gollini; De Ligt, Koulibaly; Kessié, Milinkovic, Muriel, Dzeko.