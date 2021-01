Consigli Fantacalcio 16.a giornata di Serie A: Zaccagni vera rivelazione della stagione

Consigli Fantacalcio 16.a giornata di Serie A. La Serie A torna nuovamente in campo con la 16.a giornata di campionato. Alle 12.30 alla ‘Sardegna Arena’ si giocherà Cagliari-Benevento; alle ore 15 sono in programma ben 7 match: Atalanta-Parma; Bologna-Udinese; Crotone-Roma; Lazio-Fiorentina; Sampdoria-Inter; Sassuolo-Genoa e Torino-Verona. Alle ore 18 al ‘Diego Maradona’ é in programma Napoli-Spezia, mentre il turno si concluderà alle ore 20.45 con il big match di ‘San Siro’, Milan-Juventus. Ecco riportate le ultime notizie sul Fantacalcio in vista della 16.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio 16.a giornata, le partite del mercoledì

Cagliari-Benevento (mercoledì ore 12.30). Alla ‘Sardegna Arena’ i sardi di Di Francesco ospitano il Benevento di F. Inzaghi.

CONSIGLIATI: Cragno, Zappa, Marin, Nandez, Joao Pedro (Cag); Glik, Ionita, R. Insigne (Ben).

SCONSIGLIATI: Ceppitelli (Cag); Hetemaj, Caprari (Ben).

SORPRESE: Nainggolan (Cag); Lapadula (Ben).

Atalanta-Parma (mercoledì ore 15). Al ‘Gewiss Stadium’ la ‘Dea’ riceve il Parma di Liverani.

CONSIGLIATI: Gollini, Palomino, Freuler, Pessina, Ilicic, Zapata (Ata); Kurtic (Par).

SCONSIGLIATI: Toloi (Ata); Sepe, Busi, Giu. Pezzella, Brugman (Par).

SORPRESE: Hateboer, Muriel (Ata); Karamoh (Par).

Bologna-Udinese (mercoledì ore 15). Al ‘Dall’Ara’ i felsinei di Mihajlovic ospitano i friulani di Gotti.

CONSIGLIATI: Tomiyasu, Soriano, Barrow (Bol); Musso, Samir, Stryger Larsen, Pereyra, De Paul, Lasagna (Udi).

SCONSIGLIATI: Dijks (Bol); De Maio, Arslan (Udi).

SORPRESE: Paz, Svanberg, Orsolini (Bol); Zeegelaar, Nestorovski (Udi).

Crotone-Roma (mercoledì ore 15). Allo ‘Scida’ i calabresi di Stroppa ospitano i giallorossi di Fonseca.

CONSIGLIATI: Reca, Zanellato, Messias (Cro); Mancini, Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, Dzeko (Rom).

SCONSIGLIATI: Cordaz, Luperto, Marrone, Vulic (Cro); Ibanez, Bruno Peres (Rom).

SORPRESE: Simy (Cro); Pellegrini (Rom).

Lazio-Fiorentina (mercoledì ore 15). Allo stadio ‘Olimpico’ i biancocelesti di S. Inzaghi ospitano la Fiorentina di Prandelli.

CONSIGLIATI: Acerbi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile (Laz); Milenkovic, Castrovilli, Ribery (Fio).

SCONSIGLIATI: Luiz Felipe, Radu (Laz); Caceres, Amrabat (Fio).

SORPRESE: Lazzari (Laz); Igor, Biraghi, Vlahovic (Fio).

Sampdoria-Inter (mercoledì ore 15). A ‘Marassi’ i blucerchiati di Ranieri ospitano i nerazzurri di Conte.

CONSIGLIATI: Adrien Silva, Jankto, Verre, Quagliarella (Samp); De Vrij, Skriniar, Hakimi, Barella, Lautaro (Int).

SCONSIGLIATI: Yoshida, Colley (Samp); Young, Vidal (Int).

SORPRESE: Audero, Thorsby, Candreva (Samp); Sensi, Sanchez (Int).

Sassuolo-Genoa (mercoledì ore 15). Al ‘Mapei Stadium’ i neroverdi di De Zerbi ospitano il Genoa di Ballardini.

CONSIGLIATI: Rogerio, Locatelli, Berardi o Boga, Caputo (Sas); Lerager, Behrami, Destro (Gen).

SCONSIGLIATI: Toljan, M. Lopez (Sas); Masiello, Radovanovic (Gen).

SORPRESE: Chiriches, Traoré (Sas); Criscito, Pjaca (Gen).

Torino-Verona (mercoledì ore 15). All’ Olimpico Grande Torino i granata di Giampaolo ricevono gli scaligeri di Juric.

CONSIGLIATI: Sirigu, Izzo, Singo, Linetty, Verdi, Belotti (Tor); Silvestri, Dimarco, Faraoni, Veloso, Zaccagni (Ver).

SCONSIGLIATI: Lukic (Tor); Dawidowicz, Magnani (Ver).

SORPRESE: Lyanco, R. Rodriguez (Tor); Barak, Kalinic (Ver).

Napoli-Spezia (mercoledì ore 18). Al ‘Diego Maradona’ il Napoli di Gattuso ospiterà lo Spezia di Italiano

CONSIGLIATI: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Zielinski, Insigne, Petagna (Nap); Pobega, Nzola (Spe).

SCONSIGLIATI: Mario Rui, Fabian Ruiz, Bakayoko (Nap); Provedel, Ferrer, Erlic, Deiola (Spe).

SORPRESE: Lozano, Politano (Nap); Gyasi, Farias (Spe).

Milan-Juventus (mercoledì ore 20.45). A ‘San Siro’ big match tra rossoneri e bianconeri.

CONSIGLIATI: Donnarumma, T. Hernandez, Kessié, Calhanoglu, Rebic, Leao (Mil); Szczesny, De Ligt, Chiesa, Dybala, Ronaldo (Juv).

SCONSIGLIATI: Kjaer, Castillejo (Mil); Danilo (Juv).

SORPRESE: Krunic (Mil); Arthur, Kulusevski (Juv).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 16.a giornata

Modulo (3-4-3): Gollini; Gosens, Hakimi, T. Hernandez; Luis Alberto, Veretout, De Paul, Mkhitaryan; Immobile, Zapata, Belotti.



Panchina: Meret (Ospina); De Vrij, Stryger Larsen; Milinkovic, Zaccagni; Insigne, Lautaro,