Consigli Fantacalcio 25.a giornata di Serie A: Ronaldo e Lukaku le certezze

In Serie A si disputa il turno infrasettimanale con la 25.a giornata di campionato che non prenderà il via nel tardo pomeriggio di oggi con la gara delle 18.30 tra Lazio e Torino in quanto il club granata non partirà per Roma e dunque ci troveremo difronte ad un caso simile a quello di Juventus-Napoli; mentre alle ore 20.45 è in programma Juventus-Spezia. Il programma del mercoledì si aprirà con l’anticipo delle 18.30, al “Mapei Stadium” si giocherà Sassuolo-Napoli. Gran parte della 25.a giornata si giocherà mercoledì sera alle 20.45 con ben 6 gare in contemporanea: Atalanta-Crotone; Benevento-Verona; Cagliari-Bologna; Fiorentina-Roma; Genoa-Sampdoria e Milan-Udinese. Turno di campionato che si concluderà con il posticipo di giovedì sera, al “Tardini” alle 20.45 si giocherà Parma-Inter. Ecco riportate le ultime notizie sul Fantacalcio in vista della 25.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio 25.a giornata, i match del martedì

Lazio-Torino (martedì ore 18.30). Allo stadio “Olimpico” i biancocelesti ospitano i granata di Nicola.

CONSIGLIATI: Reina, Acerbi, Milinkovic, Luis Alberto, Immobile (Laz); Izzo o Lyanco, R. Rodriguez, Verdi (Tor).

SCONSIGLIATI: Patric, Lulic (Laz); Vojvoda, Rincon (Tor).

SORPRESE: Correa (Laz); Mandragora (Tor).

Juventus-Spezia (martedì ore 20.45). All’ “Allianz” la Juventus di Andrea Pirlo ospitano lo Spezia di Vincenzo Italiano

CONSIGLIATI: Danilo, De Ligt, Chiesa, Kulusevski, Ronaldo (Juv); S. Bastoni, Maggiore, Gyasi, Nzola (Spe).

SCONSIGLIATI: Rabiot (Juv); Provedel, Vignali, Terzi, Estevez, M. Ricci (Spe).

SORPRESE: McKennie (Juv); Agudelo (Spe).

Consigli Fantacalcio 25.a giornata, le gare di mercoledì

Sassuolo-Napoli (mercoledì ore 18.30). Al “Mapei Stadium” il Sassuolo di De Zerbi riceve il Napoli di Gattuso

CONSIGLIATI: Rogerio, Djuricic, Caputo (Sas); Di Lorenzo, Zielinski, Mertens (Nap).

SCONSIGLIATI: Muldur, Marlon, Obiang, M. Lopez (Sas); Rrhamani, Bakayoko (Nap).

SORPRESE: Berardi (Sas); Fabian Ruiz, Politano (Nap).

Atalanta-Crotone (mercoledì ore 20.45). Al “Gewiss Stadium” i bergamaschi di Gian Piero Gasperini ospitano i calabresi

CONSIGLIATI: Gollini, Romero, Maehle, Gosens, Freuler, Malinovskyi, Muriel (Ata); Reca, Messias, Ounas (Cro).

SCONSIGLIATI: nessuno (Ata); Cordaz, Magallan, Eduardo Henrique (Cro).

SORPRESE: Pessina, Pasalic (Ata); Di Carmine (Cro).

Benevento-Verona (mercoledì ore 20.45). Al “Vigorito” i campani di F. Inzaghi ospitano il Verona di Juric.

CONSIGLIATI: Montipò, Glik, Schiattarella o Ionita, Lapadula (Ben); Silvestri, Dimarco, Faraoni, Barak, Zaccagni, Lasagna (Ver).

SCONSIGLIATI: Depaoli, Hetemaj (Ben); Ceccherini (Ver).

SORPRESE: Viola, Caprari (Ben); Veloso, Lazovic (Ver).

Cagliari-Bologna (mercoledì ore 20.45). Alla “Sardegna Arena” i sardi di Semplici ospitano i felsinei di Mihajlovic

CONSIGLIATI: Cragno, Godin, Rugani, Asamoah, Marin, Nainggolan, Joao Pedro (Cag); Mbaye, Schouten, Soriano, Barrow (Bol).

SCONSIGLIATI: Ceppitelli, Zappa (Cag); Souamoro, Dominguez (Bol).

SORPRESE: Pavoletti (Bol); Orsolini, Sansone (Bol).

Fiorentina-Roma (mercoledì ore 20.45). Al “Franchi” i viola di Prandelli ospitano i giallorossi di Fonseca.

CONSIGLIATI: Dragowski, Pezzella o Milenkovic, Castrovilli, Vlahovic (Fio); Spinazzola, Veretout, Borja Majoral (Rom).

SCONSIGLIATI: Martinez Quarta, Malcuit, Pulgar (Fio); Kumbulla, Villar (Rom).

SORPRESE: Ribery (Fio); Pedro, El Shaarawy (Rom).

Genoa-Sampdoria (mercoledì ore 20.45). Al “Ferraris” si disputa il derby della “Lanterna” tra rossoblu e blucerchiati.

CONSIGLIATI: Perin, Criscito, Radovanovic, Strootman, Destro (Gen); Audero, Yoshida, Candreva, Keita, Quagliarella (Samp).

SCONSIGLIATI: Masiello, Czyborra (Gen); Colley, Thorsby (Samp).

SORPRESE: Pandev (Gen); Jankto, Adrien Silva (Samp).

Milan-Udinese (mercoledì ore 20.45). A “San Siro” il Milan di Stefano Pioli ospita l’ Udinese di Luca Gotti.

CONSIGLIATI: Donnarumma, T. Hernandez, Kessiè, Leao (Mil); Stryger Larsen, De Paul, Pereyra (Udi).

SCONSIGLIATI: nessuno (Mil); Becao, Samir, Walace (Udi).

SORPRESE: Brahim Diaz (Mil); Llorente (Udi).

Consigli Fantacalcio 25.a giornata, il posticipo del giovedì

Parma-Inter (giovedì ore 20.45). Al “Tardini” i ducali di D’Aversa ospitano i nerazzurri di Conte.

CONSIGLIATI: Kucka (Par); Skriniar, Hakimi, Barella, Brozovic, Lukaku, Lautaro (Int).

SCONSIGLIATI: Conti, Bani, Brugman (Par); nessuno (Int).

SORPRESE: Karamoh (Par); Vidal, Sanchez (Int).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 25.a giornata

Modulo (3-4-3): Gollini, De Ligt, Romero, T. Hernandez; Malinovskyi, Nainggolan, Veretout, Kessié; Ronaldo, Muriel, Lukaku

Panchina: Handanovic (Donnarumma); Hakimi, Godin; Luis Alberto (Milinkovic), Barella; Joao Pedro, Immobile.