Migliori giocatori Fantacalcio in base alla Fantamedia: ecco la top 10 ruolo per ruolo

MIGLIORI GIOCATORI FANTACALCIO, ECCO LE STATISTICHE DEI TOP 10 RUOLO PER RUOLO – La Serie A va avanti, l’Inter ha lanciato la fuga e Juventus ed Inter tentano una clamorosa rimonta: ma ci sono centinaia, migliaia di Fanta-Leghe in Italia che sono ben più equilibrate, con tante squadre in pochi punti ed avvincenti finali di stagione che decideranno chi riuscirà ad alzare l’ambito trofeo del Fantacalcio. Di questi tempi, quindi, diventano fondamentali le scelte di formazione dei Fanta-Allenatori, che non possono più sbagliare se vogliono coltivare i propri sogni di gloria. Ecco quindi le statistiche dei migliori giocatori in questa stagione in base alla Fanta-Media (considerando solo i calciatori che hanno totalizzato almeno 5 presenze), dopo i consigli dell’Asta di Riparazione di febbraio!

Consigli Fantacalcio, ecco i migliori portieri per Fanta-Media Voto

1. BUFFON (JUVENTUS): FANTAMEDIA 5,8. Tra i portieri con almeno 5 presenze (lui ne ha 5), è il migliore. Chiaro, è il vice-Szczesny, quindi ha giocato poco e in partite più “semplici”, ma ancora una volta il migliore è lui.

2. GOLLINI (ATALANTA): FANTAMEDIA 5,6. Una sicurezza tra i pali, anche se ha lasciato spazio molto spesso a Sportiello (15 presenze per Gollo). 2 rigori e solo 16 gol subiti non sono niente male.

3. SZCZESNY (JUVENTUS) FANTAMEDIA 5,5. Insomma, avere i portieri della Juventus è certamente un vantaggio. 20 partite, 19 gol subiti e 1 rigore parato: il polacco è una garanzia.

4. DONNARUMMA (MILAN): FANTAMEDIA 5,3. Il portiere della Nazionale ha giocato quasi sempre (25 partite), subendo 27 gol. Anche un rigore neutralizzato per lui: il Milan è in buone mani.

5. HANDANOVIC (INTER): FANTAMEDIA 5,27. Sulla sua Fanta-Media pesa il pessimo avvio dell’Inter in fase difensiva, a cui si contrappone però una lunga serie di clean-sheet nell’ultimo periodo.Dabuonpara-rigore, anche quest’anno ne ha parato uno.

6. OSPINA (NAPOLI): FANTAMEDIA 5,27. 13 partite e 12 gol subiti, per lui che si alterna in maniera fissa con Alex Meret: non male. Una curiosità: ha regalato anche un assist, ad inizio campionato.

7. SKORUPSKI (BOLOGNA): FANTAMEDIA 5,11. Dopo la valanga di gol subiti l’anno scorso, era difficile immaginarlo nella top 10 dei portieri del Fanta. Ed invece è addirittura settimo, con 27 gol subiti in 19 partite ma soprattutto due rigori parati.

8. SPORTIELLO (ATALANTA): FANTAMEDIA 5,08. Come il suo collega Gollini, con cui si è spesso alternato (12 presenze e 17 gol subiti), ha parato un rigore in questa stagione, con un +3 che ne alza una media altrimenti un po’ scadente.

9. AUDERO (SAMPDORIA): FANTAMEDIA 5,02. Il portiere della Samp meriterebbe un posto in Nazionale, perché sta regalando un’altra stagione ottima. 26 partite, 39 gol subiti ma anche un rigore parato ed un assist. Sta tenendo in piedi la squadra blucerchiata.

10. SILVESTRI (VERONA): FANTAMEDIA 5,02. Media in calo visto che l’Hellas ha perso solidità nell’ultimo periodo: ma il portierone vanta comunque una discreta media e soli 29 gol subiti in 26 partite, non troppi.

Top 10 Fantacalcio, i migliori difensori del gioco

1. D’AMBROSIO (INTER): FANTAMEDIA 7,8. Ebbene sì, con 3 gol in 14 presenze è Danilo d’Ambrosio il miglior difensore del Fanta: certamente inaspettato trovarlo nell’elenco dei migliori giocatori Fantacalcio. Non è titolare, ha subito un lungo infortunio, ma anche quest’anno è una garanzia, quando c’è.

2. GOSENS (ATALANTA): FANTAMEDIA 7,57. Considerarlo un difensore fa quasi ridere: 22 partite e 9 gol, ha segnato più di Dybala, Morata, Osimhen, Quagliarella, Dzeko, Ilicic, Sanchez, Chiesa e Kulusevski. Ahinoi, l’anno prossimo difficilmente sarà listato come difensore, a questo punto.

3. HAKIMI (INTER): FANTAMEDIA 7,3. 25 partite condite da 6 gol e 4 assist, per un terzino/ala mostruoso sotto ogni punto di vista. Imprendibile, semplicemente.

4. HERNANDEZ (MILAN): FANTAMEDIA 6,8. Sta perdendo il duello con Hakimi e Gosens, ma è comunque un calciatore fenomenale. 4 gol e 4 assist per il regista aggiunto di Pioli: unica pecca, i 7 gialli ricevuti.

5. SKRINIAR (INTER): FANTAMEDIA 6.75. Criticatissimo all’inizio, gigante negli ultimi due mesi: 22 partite e 3 gol, tornato titolarissimo a discapito di Kolarov non ha più perso il posto.

6. BREMER (TORINO): FANTAMEDIA 6,74. Tra le (poche) luci del Toro c’è il difensore brasiliano, riscopertosi bomber in questa difficile annata per i granata. 19 match con 4 gol e solo una ammonizione: davvero ottimo in difesa.

7. NUYTINCK (UDINESE): FANTAMEDIA 6,68. Quanto è mancato, l’olandese, alla squadra friulana. Assente fino a metà stagione, ora è titolarissimo e in 12 partite ha segnato 1 gol. Fondamentale per Gotti, garanzia per i Fanta-allenatori.

8. MANCINI (ROMA): FANTAMEDIA 6,67. Al capitolo “difensori bomber” non possiamo omettere l’azzurro romanista, che con 23 partite e 4 gol è tra i migliori. Occhio alle ammonizioni, però: 8, davvero troppe.

9. SPINAZZOLA (ROMA): FANTAMEDIA 6,64. Due gol in meno del collega di cui sopra, ma anche ben 4 assist in 23 partite per lui. E’ l’imprescindibile freccia di Fonseca.

10. LETIZIA (BENEVENTO): FANTAMEDIA 6,62. I fantallenatori invocano disperatamente il suo ritorno in campo, dopo i numerosi infortuni degli ultimi mesi. Finché c’è stato, 3 gol in 17 presenze: mica male.

Migliori giocatori Fantacalcio, ecco la top 10 dei centrocampisti

1. MKHITARYAN (ROMA): FANTAMEDIA 7,7. In calo nell’ultimo mese, ma formidabile in generale. 25 partite con 9 gol e 8 assist, trascinante in una Roma praticamente orfana di Dzeko.

2. VERETOUT (ROMA): FANTAMEDIA 7,65. E’ il miglior realizzatore dei giallorossi, e di mestiere fa il mediano. 24 partite con 10 gol, di cui 5 rigori, oltre ad un assist: ormai è un top assoluto nel suo ruolo.

3. CHIESA (JUVENTUS): FANTAMEDIA 7,64. Questione di Fede: l’ex viola è semplicemente devastante, soprattutto da quando si è preso il posto da titolare assoluto ed ha iniziato a carburare. 7 gol e 4 assist in 23 partite per il talento azzurro, ala ed incursore cattivo e carismatico.

4. KESSIE’ (MILAN): FANTAMEDIA 7,4. “Eh ma tira solo i rigori“. Innanzitutto i rigori vanno segnati, e Franck ne ha sbattuti dentro 8 su 9. Inoltre, è un insostituibile della squadra di Pioli, e con i suoi 9 gol e 2 assist in 25 partite è diventato il leader maximo anche a discapito di un Ibra nervoso ed impreciso.

5. DE PAUL (UDINESE): FANTAMEDIA 7,28. Evidentemente ha prestato giuramento per non lasciare l’Udinese, altrimenti non si spiega questo attaccamento alla maglia friulana: giocatore splendido, trequartista ma anche regista ma anche mediano ma anche attaccante, come lui ce ne sono pochi. In più, 5 gol e 6 assist in 25 match.

6. LUIS ALBERTO (LAZIO): FANTAMEDIA 7,23. Da re degli assist a Mago del gol: sono già 7 in stagione, in 22 match, 1 gol ogni tre partite. Nessun assist a referto, ma tanta presenza lì davanti.

7. SORIANO (BOLOGNA): FANTAMEDIA 7,23. A questo punto, difficile non considerarlo neanche minimamente in chiave Nazionale: 8 gol e 3 assist in 26 partite sono un bottino strepitoso, per uno che da anni naviga in quella Terra di mezzo del “vorrei ma non posso”. Se vuole, può.

8. ZIELINSKI (NAPOLI): FANTAMEDIA 7,22. Nella pochezza azzurra di quest’anno nella zona mediana, il polacco sta letteralmente esplodendo: 6 gol, 4 assist, un nuovo ruolo da 10 più che da 8. E Gattuso sorride.

9. MILINKOVIC-SAVIC (LAZIO): FANTAMEDIA 7,2. Forse non travolgente come in altri anni, ma 5 gol e 7 assist sono un bottino ottimo. A livello fantacalcistico è tanta roba, a livello prettamente calcistico potrebbe anche far meglio: ma Inzaghi certamente non è insoddisfatto.

10. POLITANO (NAPOLI): FANTAMEDIA 7,2. Se vogliamo, questo è un nome un po’ inaspettato. Se è vero che non tutti i suoi gol sono stati davvero decisivi per la squadra azzurra, è altrettanto vero che 7 gol sono pur sempre parecchi. In più, anche 2 assist in 24 partite.

Chi schierare al Fantacalcio, i 10 migliori attaccanti nelle Fanta-Leghe

1. MURIEL (ATALANTA): FANTAMEDIA 9,26. Che fosse forte si sapeva, ma che fosse così tanto decisivo non ce lo aspettavamo, onestamente. La bellezza di 15 gol e 7 assist in 24 partite, di cui 10 da titolare (10!), sono uno score semplicemente incredibile: è in cima alla lista dei migliori giocatori Fantacalcio.

2. LUKAKU (INTER): FANTAMEDIA 9,06. L’uomo più decisivo del campionato, probabilmente. Già 18 gol e 6 assist in 25 partite ne dimostrano la potenza, ma la presenza e l’incisività che sta dimostrando sono letteralmente fuori dal comune.

3. RONALDO (JUVENTUS): FANTAMEDIA 9,05. Criticato, insultato, ammirato, elogiato, odiato. Tutto e niente. Ma 20 gol e 2 assist in 22 partite non ci sembrano “niente”. Anzi.

4. IBRAHIMOVIC (MILAN): FANTAMEDIA 9,04. In calo ultimamente. E ha sbagliato ben tre rigori su sei calciati. Ma 14 gol e 1 assist in 14 partite giocate significano che con Ibra si parte da 1-0: non dimentichiamo, ha 39 anni.

5. INSIGNE (NAPOLI): FANTAMEDIA 8,34. Subito dietro ai bomber, c’è Lorenzo il Magnifico. Quest’anno, Magnifico per davvero: 13 gol e 4 assist in 22 partite stanno trascinando un Napoli in estrema difficoltà. Ed è una bella notizia anche per Mancini, che con lui e Chiesa ha già 2/3 dell’attacco pronto per Euro2020.

6. LAUTARO (INTER): FANTAMEDIA 8,17. In coppia con Lukaku fa faville: sono già 13 i gol, con anche 5 assist, in 26 partite. Il Toro c’è.

7. NZOLA (SPEZIA): FANTAMEDIA 8,16. La più grande sorpresa di questo Fanta: il franco-angolano dello Spezia, prima dell’infortunio, ha segnato ben 9 gol in 16 partite, togliendo del tutto il posto a Galabinov.

8. BELOTTI (TORINO): FANTAMEDIA 8,11. Se il Toro è ancora in vita, è grazie ai gol del Gallo. Il capitano, unico vero faro nella stagione terribile dei granata, ha segnato 11 gol in 22 partite, fornendo anche 5 assist. Unica macchia, ha sbagliato uno dei tre rigori calciati.

9. BERARDI (SASSUOLO): FANTAMEDIA 7,98. Al capitano del Sassuolo manca la continuità, ed è risaputo. Ma 9 gol e 4 assist in 20 presenze non sono per niente di male.

10. CAPUTO (SASSUOLO): FANTAMEDIA 7,92. Non è sui livelli dell’anno scorso, ma non si può certo dire che un bottino da 11 gol e 3 assist in 20 partite sia malaccio per l’attaccante pugliese. E’ ancora in corsa per un posto da vice-Belotti e vice-Immobile agli Europei: peraltro nella lista dei migliori giocatori Fantacalcio l’attaccante del Sassuolo c’è, Immobile no (undicesimo).