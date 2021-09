Lista Fantacalcio 2021-22: le quotazioni di tutti i giocatori

Con l’imminente partenza del campionato di Serie A che aprirà ufficialmente i battenti sabato 21 agosto con gli anticipi della prima giornata, come tutti gli inizi di stagione non potevano mancare tutte le quotazioni del fantacalcio, che ricordiamo saranno aggiornate fino alla fine del mese, visto che il calciomercato chiuderà ufficialmente martedì 31 agosto. Come al solito ci saranno tante sorprese ma anche molte delusioni, dunque starà all’abilità (e la fortuna) dei fantallenatori conoscere quali giocatori acquistare all’asta iniziale del fantacalcio 2021 2022, che sappiano prendere ottimi voti, per far alzare il più possibile il punteggio della propria squadra. Di seguito ecco il listone di tutti i calciatori divisi per ruoli: buon divertimento!



Lista Fantacalcio 2022: le quotazioni di tutti i giocatori aggiornate

PORTIERI:

P Handanovic 20 INT

P Maignan 20 MIL

P Szczesny 19 JUV

P Meret 18 NAP

P Musso 18 ATA

P Rui Patricio 18 ROM

P Reina 17 LAZ

P Audero 16 SAM

P Cragno 15 CAG

P Consigli 14 SAS

P Dragowski 14 FIO

P Silvestri 14 UDI

P Milinkovic V. 11 TOR

P Montipo 11 VER

P Skorupski 11 BOL

P Sirigu 11 GEN

P Vicario 10 EMP

P Provedel 9 SPE

P Lezzerini 8 VEN

P Belec 6 SAL

P Berisha 2 TOR

P Maenpaa 2 VEN

P Ospina 2 NAP

P Strakosha 2 LAZ

P Terracciano 2 FIO

P Zoet 2 SPE

P Adamonis 1 LAZ

P Andrenacci 1 GEN

P Aresti 1 CAG

P Bardi 1 BOL

P Berardi A. 1 VER

P Boer 1 ROM

P Brignoli 1

P Ciocci 1

P Contini 1

P Cordaz 1 INT

P Falcone 1 SAM

P Furlan 1 EMP

P Fuzato 1 ROM

P Guerrieri 1 SAL

P Krapikas 1

P Marchetti 1 GEN

P Padelli 1 UDI

P Pandur 1 VER

P Pegolo 1 SAS

P Perin 1 JUV

P Pinsoglio 1 JUV

P Plizzari 1 MIL

P Radu I. 1 INT

P Radunovic 1 CAG

P Ravaglia N. 1 SAM

P Rosati 1 FIO

P Rossi Fr. 1 ATA

P Sarr 1

P Scuffet 1

P Sportiello 1 ATA

P Tatarusanu 1 MIL

P Fiorillo 1 SAL

P Semper 1 GEN

P Bertinato 1 VEN

P Gemello 1 TOR

P Marfella 1 NAP

P Zovko 1 SPE

P Ujkani 1 EMP

DIFENSORI:

Gosens 29 ATA

D Hernandez 25 MIL

D Cuadrado 23 JUV

D Skriniar 22 INT

D De Vrij 21 INT

D De Ligt 18 JUV

D Romero C. 18

D Bremer 17 TOR

D Faraoni 17 VER

D Koulibaly 17 NAP

D Mancini G. 17 ROM

D Tomori 17 MIL

D Dumfries 17 INT

D Acerbi 16 LAZ

D Bastoni 16 INT

D Bonucci 16 JUV

D Calabria 16 MIL

D Di Lorenzo 16 NAP

D Hateboer 16 ATA

D Kjaer 16 MIL

D Lazzari 16 LAZ

D Milenkovic 16 FIO

D Alex Sandro 15 JUV

D Chiellini 15 JUV

D Demiral 15 ATA

D Djimsiti 15 ATA

D Izzo 15 TOR

D Maehle 15 ATA

D Manolas 15 NAP

D Smalling 15 ROM

D Criscito 14 GEN

D Darmian 14 INT

D Karsdorp 14 ROM

D Larsen 14 UDI

D Molina 14 UDI

D Toloi 14 ATA

D Ansaldi 13 TOR

D De Silvestri 13 BOL

D Dimarco 13 INT

D Nuytinck 13 UDI

D Palomino 13 ATA

D Zappacosta 13 ATA

D Odriozola 13 FIO

D Biraghi 12 FIO

D Colley O. 12 SAM

D Danilo 12 JUV

D Ferrari G. 12 SAS

D Florenzi 12 MIL

D Hysaj 12 LAZ

D Ibanez 12 ROM

D Pezzella Ge. 12

D Romagnoli A. 12 MIL

D Tomiyasu 12

D Godin 11 CAG

D Luiz Felipe 11 LAZ

D Lykogiannis 11 CAG

D Singo 11 TOR

D Yoshida 11 SAM

D Nastasic 11 FIO

D Augello 10 SAM

D D’Ambrosio 10 INT

D Kumbulla 10 ROM

D Lirola 10

D Mario Rui 10 NAP

D Vina 10 ROM

D Bastoni S. 9 SPE

D Bereszynski 9 SAM

D Ceppitelli 9 CAG

D Martinez Lu. 9 FIO

D Muldur 9 SAS

D Radu S. 9 LAZ

D Samir 9 UDI

D Soumaoro 9 BOL

D Becao 8 UDI

D Erlic 8 SPE

D Ghiglione 8 GEN

D Kolarov 8 INT

D Kyriakopoulos 8 SAS

D Marusic 8 LAZ

D Masiello A. 8 GEN

D Reca 8 SPE

D Rogerio 8 SAS

D Rrahmani 8 NAP

D Tonelli 8 EMP

D Vojvoda 8 TOR

D Zappa 8 CAG

D Ceccherini 8 VER

D Spinazzola 8 ROM

D Maksimovic 8 GEN

D Bonifazi 7 BOL

D Caldara 7 VEN

D Chiriches 7 SAS

D Fares 7 GEN

D Frabotta 7 VER

D Goldaniga 7 SAS

D Igor 7 FIO

D Ismajli 7 EMP

D Luperto 7 EMP

D Magnani 7 VER

D Medel 7 BOL

D Ola Aina 7 TOR

D Radovanovic 7 GEN

D Rodriguez R. 7 TOR

D Rugani 7 JUV

D Sutalo 7 VER

D Toljan 7 SAS

D Vanheusden 7 GEN

D Zeegelaar 7 UDI

D Ampadu 7 VEN

D Gagliolo 7 SAL

D Ayhan 6 SAS

D Bani 6 GEN

D Carboni 6 CAG

D Conti 6 MIL

D Dalbert 6 CAG

D Dawidowicz 6 VER

D Dijks 6 BOL

D Ghoulam 6 NAP

D Marchizza 6 EMP

D Murillo 6

D Parisi 6 EMP

D Patric 6 LAZ

D Pellegrini Lu. 6 JUV

D Ranocchia 6 INT

D Romagnoli S. 6 EMP

D Stojanovic 6 EMP

D Venuti 6 FIO

D Kechrida 6 SAL

D Theate 6 BOL

D Perez N. 6 UDI

D Haps 6 VEN

D Amian 5 SPE

D Biraschi 5 GEN

D Bogdan 5 SAL

D Ceccaroni 5 VEN

D Chabot 5 SAM

D Czyborra 5

D De Maio 5 UDI

D De Sciglio 5 JUV

D Depaoli 5 SAM

D Djidji 5 TOR

D Ferrer 5 SPE

D Gunter 5 VER

D Gyomber 5 SAL

D Hickey 5 BOL

D Jaroszynski 5 SAL

D Kalulu 5 MIL

D Lovato 5 ATA

D Lyanco 5

D Malcuit 5 NAP

D Mbaye 5 BOL

D Murru 5 SAM

D Nikolaou 5 SPE

D Pezzella Gi. 5 ATA

D Ranieri 5 SAL

D Sabelli 5 GEN

D Schnegg 5 VEN

D Toure 5 MIL

D Walukiewicz 5 CAG

D Zortea 5 SAL

D Cambiaso 5 GEN

D Vasquez 5 GEN

D Zima 5 TOR

D Buongiorno 4 TOR

D Calafiori 4 ROM

D Denswil 4

D Durmisi 4 LAZ

D Empereur 4

D Ferrari A. 4 SAM

D Fiamozzi 4 EMP

D Gabbia 4 MIL

D Kamenovic 4 LAZ

D Mazzocchi 4 VEN

D Reynolds 4 ROM

D Romagna 4 SAS

D Ruggeri 4 SAL

D Terzic 4 FIO

D Vavro 4 LAZ

D Veseli 4 SAL

D Juan Jesus 4 NAP

D Holm 4

D Soppy 4 UDI

D Adjapong 3

D Binks 3 BOL

D Capradossi 3

D Casale 3 VER

D Cetin 3 VER

D Ebuehi 3 VEN

D Modolo 3 VEN

D Molinaro 3 VEN

D Paz 3

D Peluso 3 SAS

D Ramos 3

D Ruegg 3 VER

D Sala J. 3 SPE

D Sala M. 3

D Strandberg 3 SAL

D Vignali 3

D Farago 3 CAG

D Kiwior 3 SPE

D Aya 2 SAL

D Dragusin 2 SAM

D Ferrarini 2

D Mantovani 2

D Svoboda 2 VEN

D Udogie 2 UDI

D Calabresi 2

D Bellanova 2 CAG

D Altare 1 CAG

D Amione 1

D Dumbravanu 1

D Hristov 1 SPE

D Pirrello 1

D Rocha 1

D Sy 1

D Viti 1 EMP

D Colombini 1

D Corbo 1 BOL

D Canestrelli 1

D Serpe 1 GEN

D Zanoli 1 NAP

D Delli Carri 1 SAL

CENTROCAMPISTI:

Veretout 34 ROM

C Mkhitaryan 33 ROM

C Milinkovic S. 32 LAZ

C Luis Alberto 31 LAZ

C Chiesa 30 JUV

C Kessie 30 MIL

C Pellegrini Lo. 30 ROM

C Calhanoglu 26 INT

C Zielinski 26 NAP

C Kulusevski 24 JUV

C Soriano 23 BOL

C Barella 22 INT

C Pasalic 22 ATA

C Djuricic 21 SAS

C Zaniolo 21 ROM

C Felipe Anderson 20 LAZ

C Locatelli 20 JUV

C Pereyra 20 UDI

C Ruiz 20 NAP

C Candreva 19 SAM

C Diaz 19 MIL

C Freuler 19 ATA

C Zaccagni 19 LAZ

C Barak 18 VER

C Brozovic 18 INT

C Pessina 18 ATA

C Brekalo 18 TOR

C De Roon 17 ATA

C Jankto 17

C Nandez 17 CAG

C Traore 17 SAS

C Vidal 17 INT

C Messias 17 MIL

C Castrovilli 16 FIO

C Lazovic 16 VER

C Marin 16 CAG

C Perisic 16 INT

C Rabiot 16 JUV

C Bonaventura 15 FIO

C Mandragora 15 TOR

C Nainggolan 15

C Saelemaekers 15 MIL

C Verdi 15 TOR

C Koopmeiners 15 ATA

C Bajrami 14 EMP

C Kovalenko 14 SPE

C Maggiore 14 SPE

C McKennie 14 JUV

C Perez C. 14 ROM

C Ramsey 14 JUV

C Thorsby 14 SAM

C Tonali 14 MIL

C Torreira 14 FIO

C Praet 14 TOR

C Amrabat 13 FIO

C Bennacer 13 MIL

C Bentancur 13 JUV

C Bernardeschi 13 JUV

C Callejon 13 FIO

C Cristante 13 ROM

C Damsgaard 13 SAM

C Demme 13 NAP

C Elmas 13 NAP

C Lopez 13 SAS

C Lucas Leiva 13 LAZ

C Pobega 13 TOR

C Pulgar 13 FIO

C Rog 13 CAG

C Skov Olsen 13 BOL

C Strootman 13 CAG

C Svanberg 13 BOL

C Veloso 13 VER

C Verre 13 SAM

C Sigurdsson 13 VEN

C Hernani 13 GEN

C Ilic 13 VER

C Anguissa 13 NAP

C Arslan 12 UDI

C Arthur 12 JUV

C Ekdal 12 SAM

C Gagliardini 12 INT

C Lukic 12 TOR

C Sensi 12 INT

C Basic 12 LAZ

C Agudelo 11 SPE

C Aramu 11 VEN

C Castillejo 11 MIL

C Linetty 11 TOR

C Vignato 11 BOL

C Villar 11 ROM

C Bakayoko 11 MIL

C Badelj 10 GEN

C Baselli 10 TOR

C Duncan 10 FIO

C Frattesi 10 SAS

C Rincon 10 TOR

C Stulac 10 EMP

C Tameze 10 VER

C Vecino 10 INT

C Benassi 9 FIO

C Bessa 9 VER

C Hauge 9

C Ricci S. 9 EMP

C Rovella 9 GEN

C Saponara 9 FIO

C Schouten 9 BOL

C Silva 9 SAM

C Bourabia 8 SPE

C Coulibaly M. 8 SAL

C Diawara 8 ROM

C Krunic 8 MIL

C Lazaro 8

C Maleh 8 FIO

C Obiang 8 SAS

C Henrique 8 SAS

C Bandinelli 7 EMP

C Cataldi 7 LAZ

C Deiola 7 CAG

C Dominguez 7 BOL

C Haas 7 EMP

C Haraslin 7

C Hongla 7 VER

C Lobotka 7 NAP

C Sturaro 7 GEN

C Zurkowski 7 EMP

C Samardzic 7 UDI

C Busio 7 VEN

C Harroui 7 SAS

C Toure A. 7 GEN

C Behrami 6 GEN

C Capezzi 6 SAL

C Escalante 6 LAZ

C Heymans 6 VEN

C Jagiello 6

C Jony 6 LAZ

C Obi 6 SAL

C Oliva 6 CAG

C Peretz 6 VEN

C Segre 6

C Sena 6 SPE

C Walace 6 UDI

C Henderson 6 EMP

C Coulibaly L. 6 SAL

C Kiyine 6 VEN

C Akpa Akpro 5 LAZ

C Cassata 5 GEN

C Di Tacchio 5 SAL

C Jajalo 5 UDI

C Leris 5

C Makengo 5 UDI

C Parigini 5

C Taugourdeau 5

C Vieira 5 SAM

C Kastanos 5 SAL

C Cavion 4

C Crnigoj 4 VEN

C Crociata 4

C Dezi 4 VEN

C Folorunsho 4

C Gaetano 4

C Machach 4

C Melegoni 4 GEN

C Tessmann 4 VEN

C Zekhnini 4

C Grassi 4 CAG

C Askildsen 3 SAM

C Caligara 3

C Darboe 3 ROM

C Fiordilino 3 VEN

C Magnanelli 3 SAS

C Pinato 3

C Portanova 3 GEN

C Schiavone 3 SAL

C Vacca 3 VEN

C Sher 3 SPE

C Anderson A. 3 LAZ

C Agoume 2

C Ala-Myllymaki 2 VEN

C Baldursson 2

C Ben Kone 2 TOR

C Caso 2

C Damiani 2 EMP

C Da Riva 2

C Romero 2 LAZ

C Belardinelli 1

C Biancu 1

C Bjarkason 1 VEN

C Boultam 1

C Eyango 1

C Fagioli 1

C Figoli 1

C Ladinetti 1 CAG

C Maldini D. 1 MIL

C Montiel 1

C Nicolussi 1 JUV

C Palumbo 1

C Stojkovic 1 TOR

C Urbanski 1 BOL

C Vitale G. 1

C Zalewski 1 ROM

C Kingsley 1 BOL

C Asllani 1 EMP

C Bianco 1 FIO

C De Vries 1 VEN

ATTACCANTI:

Immobile 47 LAZ

A Lukaku 46

A Muriel 36 ATA

A Ibrahimovic 35 MIL

A Zapata D. 35 ATA

A Insigne L. 34 NAP

A Martinez L. 34 INT

A Vlahovic 34 FIO

A Berardi 33 SAS

A Joao Pedro 33 CAG

A Dybala 32 JUV

A Belotti 30 TOR

A Correa 30 INT

A Abraham 30 ROM

A Dzeko 29 INT

A Rebic 27 MIL

A Lozano 26 NAP

A Malinovskyi 26 ATA

A Morata 26 JUV

A Osimhen 26 NAP

A Quagliarella 26 SAM

A Simy 26 SAL

A Caputo 25 SAM

A Giroud 25 MIL

A Mertens 24 NAP

A Arnautovic 24 BOL

A Ilicic 23 ATA

A Politano 23 NAP

A Gonzalez N. 22 FIO

A Kean 22 JUV

A Barrow 21 BOL

A Boga 21 SAS

A Mayoral 21 ROM

A Caicedo 20 GEN

A Sanchez 20 INT

A Leao 19 MIL

A Nzola 19 SPE

A Orsolini 19 BOL

A Raspadori 19 SAS

A Verde 18 SPE

A Bonazzoli 17 SAL

A Destro 17 GEN

A Deulofeu 17 UDI

A Sanabria 17 TOR

A Simeone 17 VER

A Caprari 16 VER

A Gabbiadini 16 SAM

A Mancuso 16 EMP

A Miranchuk 16 ATA

A Pavoletti 16 CAG

A Petagna 16 NAP

A Pandev 16 GEN

A Cutrone 16 EMP

A Pedro 16 LAZ

A El Shaarawy 15 ROM

A Gyasi 15 SPE

A Shomurodov 15 ROM

A Henry 15 VEN

A Keita 15 CAG

A Kokorin 14 FIO

A Lasagna 14 VER

A Okaka 14 UDI

A Pussetto 14 UDI

A Scamacca 14 SAS

A Zaza 14 TOR

A Ekuban 14 GEN

A Beto 14 UDI

A Kouame 13

A Pinamonti 13 EMP

A Torregrossa 13 SAM

A Llorente 13

A Okereke 13 VEN

A Kaio Jorge 13 JUV

A Ihattaren 13 SAM

A Defrel 12 SAS

A Iago Falque 12

A Kalinic 12 VER

A La Mantia 12 EMP

A Lammers 12

A Muriqi 12 LAZ

A Ounas 12 NAP

A Piccoli 12 ATA

A Pjaca 12 TOR

A Salcedo 12 SPE

A Sansone N. 12 BOL

A Antiste 12 SPE

A Colley E. 11 SPE

A Nestorovski 11 UDI

A Sottil 11 FIO

A Stepinski 11

A Di Francesco 10 EMP

A Favilli 9

A Forestieri 9 UDI

A Forte 9 VEN

A Pereiro 9 CAG

A Success 9 UDI

A Di Carmine 8

A Djuric 8 SAL

A Santander 8 BOL

A De Luca 8

A Pellegri 8 MIL

A Strelec 8 SPE

A Edera 7 TOR

A La Gumina 7

A Moreo 7

A Ceter 6 CAG

A Johnsen 6 VEN

A Van Hooijdonk 6 BOL

A Tutino 6

A Manaj 6 SPE

A Ciciretti 5

A Matos 5

A Mraz 5 SPE

A Ragusa 5 VER

A Teodorczyk 5 UDI

A Gonzalez 5

A Colidio 4 INT

A Di Mariano 4

A Warming 4 TOR

A Adekanye 3 LAZ

A Bocalon 3 VEN

A Gori 3

A Karlsson 3

A Bahlouli 2

A Buksa 2 GEN

A Colombo 2

A Kristoffersen 2

A Moro 2 LAZ

A Oddei 2

A Rauti 2

A Bianchi 1 GEN

A Micin 1 UDI

A Petrelli 1

A Piscopo 1

A Cancellieri 1 VER

A Satriano 1 INT

A Ekong 1 EMP

A Kallon 1 GEN

A Bah 1 VEN

A Vergani 1 SAL