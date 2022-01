E’ tempo di riflessioni per le migliaia di Fantallenatori che si avvicinano alla classica asta di riparazione di gennaio/febbraio. Una delle più grandi incognite è in genere rappresentata dall’attacco, reparto che giunti a questo punto della stagione ha quasi sempre bisogno di rinforzi. Per agevolare le vostre scelte, eccoci ritornati nella nostra rubrica di articoli con dei consigli sul Fantacalcio 2021/2022. Vediamo oggi nel dettaglio cinque attaccanti da acquistare nella prossima asta di riparazione.

Consigli Fantacalcio 2021/2022: cinque attaccanti per l’asta di riparazione

Manolo Gabbiadini

Dopo un avvio di campionato condizionato da un infortunio alla caviglia, per Gabbiadini sembra giunto il momento della svolta in questa Serie A. Dall’ottava all’ultima giornata il centravanti lombardo è stato sempre schierato (anche se solo per qualche minuto, come contro Salernitana e Verona) da Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, il quale è stato decisamente ripagato della fiducia dato che Manolo è andato a segno per cinque partite consecutive (tra la quindicesima e la diciannovesima partita). In particolare, nel match con la Roma un suo gol ha consentito ai blucerchiati di strappare un punto prezioso su un campo difficile come quello dell’Olimpico. Se svincolato potrebbe essere una buona soluzione vista la sua media voto al Fantacalcio (7.59) e le sue ultime convincenti uscite.

Gianluca Caprari

Sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera e a 28 anni sembra aver trovato decisamente il feeling con il gol. L’attaccante in forza all’Hellas Verona è ad oggi uno dei fedelissimi del mister Tudor, essendo sceso in campo per ben 1.213 minuti finora (15 partite da titolare e due da subentrato). Il bottino di Caprari al termine del girone d’andata è di cinque assist e quattro gol, con appena tre ammonizioni a macchiare l’ottima Fantamedia (7.56). Potete pensare di lasciargli uno slot libero per questa asta di riparazione.

Beto

Il suo nome è già sul taccuino dei club di mezza Europa e sembra essere iniziata l’asta per aggiudicarselo. Atterrato in Friuli-Venezia Giulia verso la fine dell’estate, si è stabilito all’Udinese in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Portimonense (club della Primeira Liga). In poco tempo si è conquistato un posto da punta fissa nell’attacco dei bianconeri, entrando subito nel cuore dei suoi tifosi grazie alle buonissime prestazioni messe in campo. Sette sono le marcature realizzate da Beto nei 16 match in cui è stato impiegato (13 dall’inizio) con solo due cartellini gialli incassati. Per essere tra gli svincolati la sua media è veramente da capogiro (7.5), dunque vi consiglio di tenerlo d’occhio.

Andrea Pinamonti

Nonostante abbia solo ventidue anni (classe ‘99) questo è per lui il sesto anno consecutivo con almeno una presenza in Serie A. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, con cui si è laureato campione d’Italia prima con la Primavera (nelle stagioni 2016-17 e 2017-18) e poi con la prima squadra (nello scorso campionato), si è ora stabilito all’Empoli, squadra nella quale ha iniziato la definitiva maturazione. Nelle 18 apparizioni con il club toscano (di cui 15 da titolare) ha collezionato sette reti e un assist (in 1.341 minuti giocati), ricevendo solamente due ammonizioni. Con questi numeri, al Fantacalcio la sua media non può che essere positiva (7.36), presentandolo come un possibile protagonista della prossima asta.

David Okereke

Approdato in prestito con diritto di riscatto a Venezia dal Club Bruges (con la quale ha vinto le ultime due Pro League e disputato anche la Champions League), David Okereke sta facendo parlare bene di sé al suo ritorno in Italia. Si, è un ritorno perché, come i più attenti sapranno, la punta nigeriana aveva già vestito le maglie di Lavagnese, Spezia e Cosenza, per poi essere ceduto nel luglio 2019 al Bruges. Nella sua prima stagione in Serie A ha registrato ad oggi 15 presenze (11 dal primo minuto), per un totale di 915 minuti. I suoi gol contro Empoli, Roma e Bologna hanno portato ben nove punti (più della metà dei 17 complessivi) alla squadra veneta, contribuendo in modo fondamentale ad allontanare la zona retrocessione. Con la sua media da 6.96 all’asta c’è il rischio che passi inosservato, ma voi potreste approfittarne.