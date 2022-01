Consigli Fantacalcio 2021/2022, cinque centrocampisti da acquistare all’asta di riparazione

Sei un Fantallenatore alla ricerca di un rinforzo a centrocampo ma non sai bene su chi puntare? Questo articolo fa al caso tuo. Per questa nuova puntata dei consigli sul Fantacalcio 2021/2022 svelerò i nomi di cinque centrocampisti che in tante leghe sono svincolati e che potrebbero rappresentare un’occasione da cogliere al volo nella prossima asta di riparazione. Iniziamo!

Consigli Fantacalcio 2021/2022: cinque centrocampisti per l’asta di riparazione

Sandro Tonali

Ad inizio anno in pochi probabilmente avevano dato fiducia a Sandro Tonali, mediano classe 2000 in forza al Milan, dopo che nello scorso campionato aveva concluso con zero reti e assist all’attivo nei 1.335 minuti giocati. E invece, nel girone d’andata di questa stagione è tornato a mostrarsi come una buona scelta anche per il Fantacalcio, mettendo a segno due gol e fornendo altrettanti assist ai suoi compagni nei 1.178 minuti in cui è stato impiegato (14 partite da titolare, cinque da subentrato). I quattro cartellini gialli ricevuti abbassano la Fantamedia, che però è più che buona e si attesta a 6,68. Vi consiglio dunque di fare un pensiero su di lui qualora nella vostra lega risulti svincolato.

Szymon Zurkowski

Un nome a sorpresa in vista dell’asta di riparazione potrebbe essere quello di Szymon Zurkowski, centrocampista centrale polacco di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito all’Empoli. Con la squadra toscana sta vivendo un ottimo momento, come testimoniato dalle due marcature e i due assist messi a segno finora negli 885 minuti di Serie A giocati da agosto ad oggi (undici incontri da titolare su 17 giocati). La sua media voto al Fanta non è affatto male (6,47), per cui se siete amanti delle scommesse potreste tranquillamente puntarci.

Adrien Tamèze

Altro giocatore che corre il rischio di passare inosservato è Adrien Tamèze. Il mediano camerunense fin dal suo arrivo all’Hellas Verona ha preso in mano le chiavi del centrocampo gialloblù, conquistandosi la fiducia dei mister Ivan Juric prima e Igor Tudor poi. Nell’edizione 2021-2022 del nostro campionato ha collezionato due reti e una sola ammonizione nei 1.180 minuti trascorsi in campo (dieci match disputati dall’inizio e altri nove in cui è entrato in campo). Il tutto per un rendimento al Fantacalcio da 6,44 di media, che lo rendono un calciatore da tenere in considerazione per le vostre rose.

Alfred Duncan

Il quarto atleta che potrebbe andare a sostituire un vostro svincolato in mezzo al campo arriva dal Ghana. Si tratta di Alfred Duncan, centrocampista centrale della Fiorentina. Considerato ormai un vero e proprio veterano del nostro calcio, avendo disputato la bellezza di 234 partite nella massima serie, rispetto alle passate stagioni sembrerebbe aver trovato la chiave per risultare meno falloso e più “disciplinato” (con la maglia del Sassuolo nel 2018/2019 ha ricevuto 7 ammonizioni e un’espulsione). Nel girone d’andata ha infatti avuto un solo cartellino giallo e ha anche regalato la gioia del gol ai suoi tifosi nella tredicesima giornata (contro il Milan, partita in cui ha messo a segno anche un assist). E’ stato schierato finora per un totale di 1.107 minuti (partito titolare in 11 incontri e in sei dalla panchina) e vanta una Fantamedia di 6,33. Segnatevelo senza indugi.

Federico Bernardeschi

Ultimo centrocampista consigliato per completare la vostra formazione all’asta di gennaio/febbraio è Federico Bernardeschi. In seguito ad un avvio di campionato non proprio entusiasmante, condito da una profonda assenza di bonus, a dicembre 2021 il calciatore toscano è sembrato rivitalizzato agli occhi di tutti, portando a casa tre assist e un gol negli ultimi quattro match della sua Juventus. In generale in questa edizione della Serie A è stato in campo, al momento, per 925 minuti, partendo per undici volte nella formazione titolare ed entrando a partita in corso in quattro occasioni. La sua media voto al Fantacalcio per ora è di 6.32, ma le sue recenti prestazioni fanno ben sperare per il futuro. E’ da acquistare.