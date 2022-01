Siamo al 4 di gennaio, il mercato invernale è già ufficialmente aperto e in ottica Fantacalcio gli animi iniziano a scaldarsi con l’avvicinarsi dell’asta di riparazione. Manca sempre meno in effetti, motivo per cui tanti Fantallenatori stanno già preparando le loro mosse. Per darvi una mano a sciogliere gli ultimi dubbi, in questo nuovo articolo con dei consigli sul Fantacalcio 2021/2022 vedremo i nomi di cinque difensori che nelle vostre leghe quasi sicuramente sono svincolati e potrebbero fare comodo alle vostre rose.

Consigli Fantacalcio 2021/2022: cinque difensori per l’asta di riparazione

Amir Rrahmani

Il difensore centrale kosovaro si è rivelato la vera sorpresa di questo inizio di campionato del Napoli. Aggregatosi nella squadra partenopea a settembre 2020, nella passata stagione era riuscito a trovare poco spazio, collezionando appena 1.089 minuti giocati (12 partite da titolare, quattro da subentrato). Quest’anno, invece, ha fin da subito conquistato la fiducia del mister Spalletti, che a partire dalla quarta giornata lo ha reso una pedina inamovibile della sua difesa schierandolo negli undici iniziali per 16 match consecutivi (già 1.488 minuti in campo). Il calciatore classe ’94 si è anche tolto lo sfizio del gol in due occasioni ed ha ricevuto appena tre cartellini gialli. La sua media voto (6.62) lo rendono uno svincolato di lusso al Fantacalcio e non sarà facile aggiudicarselo, ma se potete vi consiglio di puntarci.

Arthur Theate

Arriva dal Belgio il ragazzotto alto 1,86 m che a Bologna sta convincendo tutti. Theate è approdato quest’estate nel capoluogo emiliano in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal KV Oostende, club della massima serie belga. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, lo ha fin da subito tenuto d’occhio (vi ricordo che è del 2000), buttandolo nella mischia per il suo esordio nei minuti finali di Inter-Bologna. Pur avendo solo sedici giri d’orologio a disposizione, Arthur è riuscito a timbrare la sua prima presenza con un gol e da quel momento per l’allenatore serbo è stato impossibile tenerlo lontano dal campo. Theate ha infatti giocato da titolare dalla settima giornata in poi, mettendo a segno un altro gol e anche un assist per i compagni e venendo ammonito solo due volte. Il tutto per una Fantamedia più che apprezzabile di 6,57. Giocatore da non perdere.

Aaron Hickey

Ha diciannove anni (classe 2002) e se continua a giocare così, anche un grande futuro da calciatore. Giunto a Bologna a fine settembre 2020 dall’Heart of Midlothian FC per la modica cifra di 1 milione e settecentomila euro (oggi ne vale 13), lo scorso anno gli era stata concessa solo qualche partita da titolare nella prima parte di stagione e a causa di un infortunio alla spalla con conseguente operazione era stato costretto a star lontano dal campo per quasi tutto il girone di ritorno. Fin dal primo match di questa edizione di Serie A, invece, Mihajlovic ha mostrato a tutti di credere nella qualità di Hickey, il quale lo ha ricambiato con 4 reti segnate e solo quattro ammonizioni a suo carico. Diciotto incontri dall’inizio su 19 totali (1.461 minuti sul terreno di gioco) e un rendimento al Fantacalcio da 6,45. Pensate a lui per le vostre rose.

Simone Bastoni

Dopo qualche annata in giro per l’Italia tra Siena, Carrarese, Trapani e Novara, a giugno 2019 è rientrato nella squadra della sua città natale, fino a diventare uno dei protagonisti della storica salvezza ottenuta dallo Spezia alla sua prima partecipazione nel massimo campionato italiano. Quest’anno Bastoni si sta confermando ad alti livelli, attestandosi come uno dei fedelissimi del mister Thiago Motta, il quale lo ha fatto partire dal primo minuto ben 15 volte finora e impiegandolo complessivamente per 1.448 minuti. Il calciatore nato nel 1996 ha all’attivo due gol e altrettanti assist stagionali e ha incassato due cartellini gialli e un rosso. Al Fanta la sua media è di 6,32. Non eccezionale, ma neanche così male da evitarlo del tutto. Se cercate un titolare sicuro avvezzo anche a qualche bonus potreste scommettere su di lui.

Andrea Cambiaso

Prodotto del vivaio genovese, questo ragazzo di 21 anni (classe 2000) è una delle poche scoperte positive del suo Genoa in questo inizio di campionato. Nonostante la sua totale inesperienza tra i professionisti (17 presenze in Serie C e solo 147 minuti in Serie B), sia Ballardini che Shevcenko hanno visto delle potenzialità in Cambiaso, che si è guadagnato un posto da titolare fisso (18 partite su 19) e al suo primo anno nella prima squadra della sua città natale ha anche messo a segno una marcatura e quattro assist, ricevendo appena tre ammonizioni. Viene impiegato principalmente come terzino destro e come centrocampista di sinistra, eppure è listato difensore nella maggior parte delle leghe. Inoltre la sua media voto si aggira attorno al 6.29, per cui se svincolato può essere una valida opzione.