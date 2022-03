Consigli fantacalcio: ecco i nuovi rigoristi da qui a fine stagione

Per gli amanti del fantacalcio ecco la lista aggiornata dei giocatori che calceranno rigori e calci piazzati, da ora a fine campionato. Dopo la chiusura del mercato invernale e la fase di assestamento dei nuovi, sia in entrata che in uscita, di seguito la lista dei calciatori che porteranno un bonus ai fantallenatori. Conferme e nuove entrate.

La lista definitiva dei calciatori che calceranno rigori e punizioni

Ecco la lista definitiva dei giocatori di tutte le squadre di serie A:

• ATALANTA: Muriel, Malinovsky, Koopmeiners, Zapata (infortunato)

• BOLOGNA: Arnautovic, Orsolini, Barrow

• CAGLIARI: Joao Pedro, Pavoletti, Marin

• FIORENTINA: Biraghi, Piatek, Cabral

• GENOA: Destro, Gudmundsson, Piccoli

• JUVENTUS: Dybala, Vlahovic, Bonucci

• LAZIO: Immobile, Luis Alberto, Milinkovic-Savic

• MILAN: Kessie, Giroud, Theo Hernandez, Ibrahimovic

• NAPOLI: Insigne, Mertens, Zielinski

• ROMA: Pellegrini, Oliveira, Abraham,Veretout

• SALERNITANA: Perotti, Verdi, Bonazzoli

• SAMPDORIA: Quagliarella, Candreva, Caputo

• SPEZIA: Verde, Manaj, Nzola

• TORINO: Belotti, Mandragora, Rodriguez

• UDINESE: Pereyra, Delofeu, Pussetto

• VENEZIA: Aramu, Henry, Nsame

• VERONA: Barak, Caprari, Veloso

In questa stagione, fino adesso, la squadra che ha ricevuto più rigori è il Napoli con 10, seguono Fiorentina e Inter a quota 9, Milan a 8. Lo Spezia comanda la classifica dei rigori a sfavore, ben 9 quelli subiti, di seguito il Sassuolo, il Cagliari e il Bologna che ne hanno subiti 7.