Fantacalcio 2023-24, i nomi 'low cost' su cui (ancora) si può puntare

La serie A e di conseguenza il fantacalcio hanno ripreso a pieno regime. Archiviata la sosta nazionali in tanti devono ancora trovarsi per la fatidica asta. Chi sono i giocatori che potrebbero rivelarsi dei colpi a basso costo?

L'arte del Fantacalcio è anche saper risparmiare i giusti crediti sia nell'asta tradizionale, che nei campionati in cui ogni giornata c'è la possibilità di cambiare il proprio undici in campo. C'è sempre una buona dose di fortuna ovviamente e per forza di cose c'è una ricerca dietro, volta a sapere chi sono quei giocatori che potrebbero rivelarsi migliori della famosa quotazione iniziale.

Fantacalcio al risparmio: la top 5!

Secondo i valori attribuiti dal sito Fantacalcio.it, questi sono i giocatori che potrebbero avere una plusvalenza notevole. Si tratta chiaramente di portare bonus alla causa, se un difensore centrale segna 10 goal in una stagione, chiaramente avranno un peso specifico diverso rispetti ai 10 di un attaccante.