Gli sponsor di Serie A negli ultimi 10 anni: Pirelli, Lete, Dacia, Mapei, Fly Emirates una costante. Si passa da tre a sette sponsor stranieri

L’attività della sponsorizzazione è una delle risorse necessarie, nel nostro paese, per il finanziamento e il sostentamento dello sport. SuperNews dedica lo speciale di ottobre a questo tema, indagando in che modo, negli ultimi dieci anni, siano cambiati i settori produttivi di tutti gli sponsor della Serie A, riservando un’occhio di riguardo anche alla provenienza geografica delle aziende. Dalla nostra analisi emerge un progressivo inserimento di aziende straniere nell’ambito delle sponsorizzazioni dal 2011 fino all’attuale stagione calcistica, il forte monopolio di due settori che tendono a rimanere stabili nel corso del tempo, cioè quello automobilistico e dei trasporti, ma soprattutto il legame duraturo con lo stesso main sponsor per squadre come Inter, Milan, Juventus, Udinese, Sassuolo, Napoli e Torino.

Squadre Serie A Sponsor Stagione 2020-2021 Squadre Serie A Sponsor Stagione 2011-2012 Inter Pirelli Inter Pirelli Juventus Jeep Juventus Balocco, Betclic Milan Fly Emirates Milan Fly Emirates Atalanta Plus 500 Atalanta Axa Assicurazioni Roma Qatar Airways Roma Wind Lazio Frecciarossa Lazio Fondazione Gabriele Sandri Napoli Lete Napoli Lete, MSC Crociere Sampdoria Ibsa Palermo Eurobet Fiorentina Mediacom Fiorentina Mazda Crotone San Vincenzo Catania SP Energia Siciliana Bologna Facile Ristrutturare Bologna NGM Benevento IVPC Novara Banca Popolare di Novara Verona Gruppo Sinergy Siena Banca Monte dei Paschi di Siena Spezia Ten Lecce Banca Apulia Sassuolo Mapei Cesena Technogym Torino Suzuki, Beretta Chievo Banca Popolare di Verona, Paluani Udinese Dacia Udinese Dacia Genoa Banca Sistema Genoa Izi Play Cagliari Isola Artigianato di Sardegna Cagliari Sardegna Parma Cetilar Parma Cetilar

Stagione 2011-2012: Scommesse sportive, settore bancario e automobilistico in pole

D iciassette squadre di Serie A su venti possiedono sponsor italiani.

I settori principali: scommesse sportive (Eurobet sponsor di maglia del Palermo, Betclic secondo main sponsor della Juventus, IziPlay per il Genoa) e settore bancario (Banca dei Monti di Paschi di Siena, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Verona e Banca Apulia per il Lecce).

Stagione 2012-2013: La comparsa di Jeep e il rilancio del settore gastronomico

Entra in scena il colosso automobilistico Jeep , che diventa main sponsor della Juventus , insieme ad un’altra compagnia italiana operante nel settore del “gaming online”, ovvero Gamenet, che sigla un accordo di sponsorizzazione con la Sampdoria .

e quello di Arancia Rossa di Sicilia. I settori principali: trasporti e viaggi (Fly Emirates per il Milan, MSC Crociere co-sponsor con Acqua Lete per il Napoli, Tirrenia per il Cagliari) e gastronomia (il Torino con Beretta, Il Napoli con acqua Lete, Acqua Santa Croce main sponsor del Pescara e Arancia Rossa di Sicilia del Catania)

Stagione 2013-2014: Suzuki main sponsor del Torino

Si assiste all’ingresso di un nuovo colosso automobilistico , la multinazionale giapponese Suzuki , che il Torino sfoggerà al centro della propria maglia insieme al marchio Beretta.

. Con la promozione del Sassuolo in Serie A, la , azienda leader italiana dell’edilizia, torna al centro della scena insieme a , main sponsor del neopromosso Livorno. Salgono a quattro le sponsorizzazioni straniere, mentre i settori delle aziende risultano abbastanza diversificati: gastronomia (Beretta, Lete, Fiorucci), auto (Pirelli, Dacia, Jeep, Suzuki, Mazda), trasporto e viaggi (Fly Emirates, MSC Crociere, Tirrenia), gaming online, (IziPlay, Gamenet), edilizia (Mapei), telecomunicazioni (NGM) ed energia (V&V Group).

Stagione 2014-2015: Suisse Gas e il boom del settore energetico

Nel campionato di Serie A subentrano aziende operanti nel settore energetico : ASGM , società produttrice e distributrice di gas ed energia con sede a Verona, diventa main sponsor dell’Hellas, Suisse Gas quello dell’Atalanta, mentre il Chievo rimane fedele alla V&V Group .

Stagione 2015-2016: Cinque sponsor stranieri e settori diversificati

Non si registrano dati rilevanti ai fini del nostro studio. Possiamo citare l’ingresso in Serie A di un’azienda di abbigliamento come Blumarine , main sponsor del Carpi, così come la comparsa di una nuova compagnia energetica, Metano Nord , sponsor dell’Hellas Verona. Entrano in scena anche Parà Tempotest , azienda produttrice di tende da sole, Gensan , che produce integratori alimentari, FAAC , produttrice di automazioni per cancelli, Banca Popolare Frusinate e Paluani , storica azienda dolciaria italiana.

Stagione 2016-2017: Si affacciano nuove aziende italiane

la Lazio sceglie come sponsor Seleco , impresa italiana operante nel settore dell’elettronica, mentre il Palermo si lega al colorificio Bisaten . Crotone e Pescara portano rispettivamente in Serie A due gruppi operanti nel settore della meccanica: Metal Carpenteria e OMA Officina Meccanica Angelucc i. La Fiorentina sceglie come sponsor ufficiale “ Folletto ” della Vowerk Corporation, il Genoa invece la compagnia energetica Eviva, mentre la Sampdoria firma un accordo di sponsorizzazione con l’agenzia viaggi Veratour .

Stagione 2017-2018: L’ingresso in Serie A di Qatar Airways

La Roma firma un contratto di sponsorizzazione con la compagnia aerea araba Qatar Airways.

Le ultime tre stagioni: dal 2018 al 2020

Nel 2018 l’ Atalanta sceglie come main sponsor il Gruppo Radici , azienda operante nel settore chimico, per poi abbandonarla nell’attuale stagione e collaborare con Plus 500 , società finanziaria internazionale di trading online.

sfoggia e sfoggiava, già dalla scorsa stagione, il logo di Trenitalia, , dopo aver concluso la sponsorizzazione del 2018-2019 con MarathonBet. Il si lega per due stagioni, dal 2018-2019 al 2019-2020, all’azienda di abbigliamento , che quest’anno è sostituita dalla società di ristrutturazioni . diventa il main sponsor del nel 2018, mentre il sigla un accordo con il . Nell’attuale campionato, Spezia, Benevento e Crotone portano in Serie A sponsorizzazioni di aziende legate al mondo dell’energia e della gastronomia: gli spezzini scelgono Ten food and beverage, i giallorossi indossano maglie con la sigla dell’azienda del patron Vigorito, Italia Vento Power Corporation, mentre il Crotone firma un accordo con l’azienda calabrese produttrice di salumi San Vincenzo e con Envì, la holding che opera nell’ambito dell’energia e dell’ambiente. IBSA Farmaceutici, infine, diventa back sponsor sulle divise della Sampdoria, mentre il Genoa sceglie come main sponsor Banca Sistema.

Cosa è cambiato dal 2011 al 2020: dati e conclusioni

Si possono evidenziare tre tendenze in particolare: