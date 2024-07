Olimpiadi, le regioni italiane con piú medaglie d'oro: Lombardia, Toscana e Veneto sul podio, Marche e Sicilia nella top 5

L'attenzione sulle Olimpiadi di Parigi 2024 ci porta a rispolverare le imprese e i successi degli atleti azzurri nelle ultime edizioni dei Giochi Olimpici. Da Atlanta 1996 a Tokyo 2020 la nostra nazione ha messo al collo ben 70 ori: ma quali sono le regioni d'Italia da cui provengono? La redazione ha dedicato al tema il seguente speciale: scopriamo quali zone d'Italia possono vantare il maggior numero di ori olimpici.

Sport, emozioni, condivisione: al via le due magiche settimane della 33esima edizione dei Giochi Olimpici, che quest'anno si terrá a Parigi dal 26 luglio fino all'11 agosto. Saranno in totale 11.475 gli atleti partecipanti: tra questi i 402 rappresentanti della spedizione azzurra, la piú numerosa delle piú recenti edizioni delle Olimpiadi. Nelle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici estivi, i nostri azzurri hanno portato a casa un bottino di 224 medaglie, di cui 70 d'oro. Ma da quali regioni d'Italia provengono le medaglie d'oro conquistate? Consultando i dati riportati sul sito del "Coni", siamo risaliti alla provenienza geografica degli azzurri che, nelle ultime sette edizioni delle Olimpiadi estive (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020), sono riusciti a mettersi al collo il metallo piú prezioso: il risultato vede la Lombardia in testa con ben 22 medaglie d'oro, al secondo e terzo posto Toscana e Veneto rispettivamente con 15 e 12 ori. Sei regioni, al contrario, non hanno mai vinto un oro olimpico.

Medaglie d'oro per regione: Lombardia, Toscana e Veneto sul podio, nella top 5 anche Marche e Sicilia

Prendendo in considerazione le manifestazioni olimpiche da Atlanta 1996 a Tokyo 2020, ben 22 atleti azzurri premiati con la medaglia d'oro provengono dalla Lombardia: tra questi, il canoista Antonio Rossi, il ginnasta Igor Cassina, Cammarelle del pugilato, gli schermidori Angelo Mazzoni, Alfredo Rota, Diana Bianchedi, Andrea Cassará e Arianna Errigo, portabandiera dell'Italia all'Olimpiade di Parigi 2024.



Al secondo posto la Toscana, che vanta ben 15 ori, tra cui quello di Jury Chechi nella disciplina degli anelli della ginnastica artistica, quello di Alessandra Sensini nella vela, l'oro di Montano, Sanzo, Vanni, Baldini nella scherma, quello di Benelli e Rossetti nel tiro a volo, di Bettini nel ciclismo. Medaglie d'oro anche per Giulia Quintavalle nel Judo e per Niccoló Campriani nel tiro a segno.



Sul terzo gradino del podio sale il Veneto grazie alle sue 12 medaglie d'oro: tra i tanti successi della regione veneta ricordiamo quelli della grande Federica Pellegrini nel nuoto, di Paola Pezzo, Francesco Lamon ed Elia Viviani nel ciclismo, ma anche di Galiazzo nel tiro con l'arco.

Nella top 5 della classifica appaiono anche Marche, i cui 11 ori si devono principalmente alle eroine della scherma e a "Gimbo" Tamberi nel salto in alto, e la Sicilia, le cui 9 medaglie d'oro arrivano principalmente da schermidori come Maurizio Randazzo, Daniele Garozzo e Giorgio Avola e dalla pallanuoto femminile di Atene 2004.



Di seguito la panoramica delle regioni d’Italia che contano piú ori olimpici. Per le discipline di squadra, l’oro é stato conteggiato per ciascun atleta.

Regione italiana Medaglie d'oro Lombardia 22 Toscana 15 Veneto 12 Marche 11 Sicilia 9 Lazio 8 Campania 8 Piemonte 6 Emilia Romagna 5 Trentino Alto Adige 4 Puglia 4 Friuli 3 Sardegna 2 Umbria 1 Molise 0 Basilicata 0 Abruzzo 0 Calabria 0 Liguria 0 Valle d'Aosta 0

Le discipline d'oro: Scherma "cavallo di battaglia", gli azzurri brillano anche in ciclismo, canottaggio e atletica

In quali discipline gli italiani sono stati "d'oro"? La scherma si conferma il "cavallo di battaglia" degli azzurri, con ben 15 ori nelle ultime 7 Olimpiadi, insieme a ciclismo (9), atletica (8), in cui gli atleti italiani hanno avuto un vero e proprio exploit durante Tokyo 2020, e al canottaggio (8 ori). Ottimi risultati anche nel tiro a volo con ben 6 medaglie d'oro. Di seguito tutte le discipline in cui gli atleti azzurri hanno conquistato l'oro nelle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici estivi: