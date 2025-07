Sport Frame 2025, classifica provvisoria: rimonta di Calandruccio su Nidi, al terzo posto Chiara Del Buono

Secondo aggiornamento di "Sport Frame 2025": quale giornalista è attualmente in testa? Quali articoli hanno finora maggiormente raccolto il favore dei lettori? Ecco la classifica provvisoria del contest dedicato al momento sportivo dell'anno.

Continuano ad arrivare copiosi i voti dei lettori agli articoli che si contendono il primato in classifica nell’iniziativa “Sport Frame 2025” lanciata da SuperNews dedicata al momento sportivo più emozionante di quest’annata sportiva. Nel primo aggiornamento di classifica, si registrava un grande equilibrio tra il pezzo di Alessandro Nidi dedicato a Jannik Sinner “Il ragazzo che ci ha insegnato a vincere (anche perdendo a Parigi)” e quello scritto da Rocco Calandruccio “Il Bologna vince la Coppa Italia: il trionfo della competenza”.



A distanza di circa una settimana, il giornalista di Reggio Calabria risulta aver compiuto una rimonta ai danni di Nidi, balzando così momentaneamente al primo posto della classifica. Ma i voti di scarto tra i due autori sono davvero minimi, per cui la sfida al vertice rimane ancora incerta e avvincente. Occupa invece il terzo posto Chiara Del Buono, con il pezzo dedicato alla promozione in C del Guidonia Montecelio, ma Giordano Signorelli è molto vicino al sorpasso grazie all’articolo che celebra la vittoria di Simon Yates al Giro d’Italia. Chiude la top 5 l’articolo sulla grande e ultima stagione di Claudio Ranieri alla Roma a cura di Vittorio Arba.



Il contest entra ora nella sua fase più delicata: ogni voto conta, ogni preferenza può confermare o ribaltare il risultato. Gli utenti possono continuare a votare il proprio articolo preferito alla seguente pagina dedicata: https://news.superscommesse.it/sport-frame-2025/2025/07/sport-frame-2025-ufficialmente-al-via-ecco-la-lista-dei-dieci-articoli-in-gara-659002/



Di seguito la posizione dei 10 articoli in gara di “Sport Frame 2025” al secondo aggiornamento di classifica:



1. Rocco Calandruccio, “Il Bologna vince la Coppa Italia, il trionfo della competenza"



2. Alessandro Nidi, “Il ragazzo che ci ha insegnato a vincere (anche perdendo a Parigi)”



3. Chiara Del Buono, "Quando il sogno diventa realtà. La cavalcata del Guidonia Montecelio verso la Serie C"



4. Giordano Signorelli, “Il Colle delle Finestre, che fu inferno, si trasforma in paradiso: la gioia rosa di Simon Yates"



5. Vittorio Arba, “Ranieri, una grande rimonta a chiusura del cerchio. Miracolo? No, non per chi lo conosce bene..."



6. Laura Filoni, “Oro e Azzurro: due colori che si addicono ad Alice Bellandi”



7. Giovanni Spinazzola, “Napoli-Cagliari: 2-0. Il prodigio si è avverato, Napoli Campione"



8. Emiliano Tozzi, “Un ponte polacco (da Montreal a Le Mans)”



9. Antonio Villani, “Conegliano ancora sul tetto d'Europa"



10. Enrica Fiamminghi, “Tu resta qui, io vado”: la splendida follia di Acerbi che salva l’Inter in semifinale di Champions"





I voti totali ricevuti da ogni singolo articolo in gara saranno resi noti solo il 28 luglio, a chiusura di "Sport Frame 2025", quando verrá selezionato il giornalista capace di scegliere e raccontare il momento sportivo piú iconico vissuto tra settembre 2024 e giugno 2025. La challenge é ancora apertissima!