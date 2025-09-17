Quali sono le mete italiane più frequentate dagli sportivi in vacanza? Ecco i posti più ambiti secondo l'AI

La notizia dell'arrivo di Charles Leclerc in Salento per il matrimonio del fratello Lorenzo ha fatto il giro del web: eppure, gli avvistamenti di sportivi e vip nelle localitá italiane, soprattutto durante i mesi estivi, sono ormai comunissimi. Con l'aiuto dell'AI, abbiamo cercato di stilare una classifica delle mete italiane piú ambite dai personaggi del mondo dello sport per trascorrere i propri giorni di relax.

Nei giorni scorsi, il video di Charles Leclerc nelle stradine del centro storico di Lecce è diventato virale in poche ore: il fratello del pilota monegasco, infatti, per celebrare il suo matrimonio ha scelto la splendida Basilica di Santa Croce, attorno alla quale si è presto radunata una folla di appassionati che ha urlato il nome di Charles e lo ha ripreso, un po’ imbarazzato, fuori dal simbolo del barocco leccese. Ma Leclerc non è di certo il primo sportivo di spicco paparazzato in una delle tante località della nostra penisola: ma quali sono le mete italiane piú amate dal mondo dello sport? Con l’aiuto dell’AI, News.Superscommesse.it ha stilato la classifica dei luoghi piú frequentati dagli sportivi italiani e internazionali durante le vacanze estive:

Regione Meta Sardegna Costa Smeralda, La Maddalena, Porto Cervo Campania Capri, Costiera Amalfitana, Ischia Puglia Salento, Valle d’Itria Sicilia Taormina, Pantelleria, Palermo Liguria Portofino e Riviera ligure Lombardia Lago di Como Toscana Forte dei Marmi, Chianti, Montalcino Lazio Isole Pontine, Roma Veneto Cortina d'Ampezzo Trentino Alto Adige Val Gardena, Alta Badia



1. Sardegna (Costa Smeralda, La Maddalena, Porto Cervo)

Il mare cristallino e incontaminato della Sardegna si conferma una garanzia: tra le zone di maggiore appeal la Costa Smeralda, nella Gallura, che comprende bellezze del calibro di Porto Cervo, Capriccioli, il Pevero e Romazzino, ma anche il suggestivo arcipelago nel nord-est de “La Maddalena”. Nelle acque trasparenti della grande isola Cristiano Ronaldo ci è stato più volte, a bordo del suo yacht "Azimut Grande". Lo scorso giugno Michael Jordan é atterrato Olbia con il suo jet privato per dirigersi in Costa Smeralda, zona in cui Zlatan Ibrahimovic ha deciso invece di investire aprendo un suo beach club a Liscia Ruja, nella zona di Porto Cervo. La lista degli ammiratori e frequentatori della terra sarda è molto lunga, ma si possono citare anche Erling Haaland, Jannik Sinner, Conor McGregor, Gianluigi Donnarumma e Valentino Rossi.



2. Campania (Capri, Costiera Amalfitana, Ischia)

Il trittico Costiera Amalfitana-Capri-Ischia offre panorami irrinunciabili. Ma non sono solo le località da sogno ad attirare i turisti, ma anche la cucina tradizionale e di livello: ancora Michael Jordan, lo scorso luglio, ha cenato a Capri nell’esclusivo ristorante “Aurora”, durante una vacanza a bordo del superyacht "M'Brace". Anche l’amico Magic Johnson, ogni estate, fa tappa fissa proprio sull’isola di Capri, dove ama passare del tempo insieme alla sua famiglia. Lebron James considera Capri “il suo posto preferito per le vacanze”: la star NBA, infatti, ci é stato nel 2021, mentre nel 2018 aveva preferito visitare Positano, Maiori e godersi le bellezze della Costiera Amalfitana. Avvistato a Capri anche l’ex campione di pesi massimi Mike Tyson, che nel 2005 fu multato per aver contravvenuto a una normativa sulla sicurezza balneare. Meno affollata di Capri ma ugualmente suggestiva l’isola di Ischia, che per due anni consecutivi ha ospitato l’icona del tennis Venus Williams: già nel 2024, infatti, la giocatrice era stata sull’isola verde, con tanto di visita al Ristorante Pizzeria “Lisola”. Anche David Beckham e Cristiano Ronaldo hanno scelto più volte le meravigliose zone costiere della Campania per le loro “summer holidays”.



3. Puglia (Salento, Valle d’Itria)

Leclerc è solo uno dei tantissimi sportivi che ha fatto tappa in Puglia negli ultimi anni. Tante le ragioni per trascorrervi le vacanze: dal barocco leccese alle acque limpide dell’Adriatico e dello Ionio, fino alla Valle d’Itria e agli incantevoli resort immersi nella pace e nel verde, come ad esempio il lussuoso relais a Savelletri di Fasano “Borgo Egnazia”, dove hanno soggiornato David e Victoria Beckham nel 2020. Nel giugno 2024 l’ex calciatore dell’Atalanta Alejandro “Papu” Gomez ha trascorso la sua vacanza tra Capitolo e il Salento, visitando Lecce, Ostuni, Otranto, Polignano a Mare e Alberobello. Gli ex Inter Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, nel 2021, approdarono sul litorale adriatico, precisante San Foca, alternando momenti di totale relax ad allenamenti sul campo del Via del Mare. Ronaldinho fece tappa in Puglia nel 2017 per la presentazione di una linea di vini prodotti da vigneti di cui era testimonial. Spesso avvistati anche Marco Materazzi (nato a Lecce nel 1973, quando il padre Giuseppe indossava la maglia giallorossa), Antonio Conte, che fa regolarmente ritorno nella sua terra natia, e tantissimi altri volti dello sport e dello spettacolo.



4. Sicilia (Pantelleria, Taormina, Palermo)

Nella top 4 delle mete italiane più amate e frequentate non poteva certo mancare lei, la Sicilia: da Taormina alle Eolie, passando per le Egadi, la storica Palermo, Pantelleria e Favignana. Proprio in questo mese Ronaldo “il fenomeno” ha trascorso la sua vacanza tra Taormina, Savoca e Castelmola, in provincia di Messina. Non solo “Ronny”, ma anche un altro campione del calcio internazionale ha scelto la Sicilia, in particolare l’isola di Pantelleria: si tratta di Lamine Yamal, il fuoriclasse del Barcellona che a giugno ha alloggiato in una villa esclusiva nella località di Rekhale. Negli anni la regione sicula ha attratto anche moltissimi altri volti dello sport italiano e internazionale, come ad esempio Lebron James, Nicola Ventola e Christian Vieri.





Le altre mete piú gettonate secondo l’AI sono il Lago di Como, Portofino e la riviera ligure, la Toscana, Cortina D’Ampezzo, le Isole Pontine e Roma, il Trentino-Alto Adige. Nel caso del Lago di Como, ad apprezzare la sua eleganza e le sue ville da sogno sono principalmente volti del cinema italiano e internazionale: l’attore George Clooney, nel 2002, decise addirittura di prendervi residenza fissa e acquistare Villa Oleandra, a Laglio. Tra gli sportivi, è Lewis Hamilton a mostrare una particolare propensione verso la meta lombarda, definendola in occasione del Gran Premio d'Italia a Monza una delle sue destinazioni italiane preferite.

Grande attrattiva generano anche le bellezze della Liguria. L’incantevole borgo di Portofino e posti della riviera come le Cinque Terre esercitano un potente fascino: nel 2023 il cestista Paolo Banchero ha postato diverse foto in barca proprio tra Portofino e le Cinque Terre. Anche Cristiano Ronaldo è stato visto con il suo yacht in Liguria, precisamente a Celle Ligure, nel luglio 2020.

Forte dei Marmi e, in generale, l’atmosfera delle colline toscane hanno attirato tanti sportivi e vip del nostro Paese e d’Oltralpe. Ospite fisso David Beckham, recentemente avvistato a Cala Galera, all'Argentario, in agosto insieme a Victoria e ai suoi figli, a bordo del loro yacht "Seven”, ma negli anni anche Francesco Totti, Marco Delvecchio, Marcello Lippi hanno scelto l’Alto Tirreno, l’Isola del Giglio e la Versilia per trascorrere le vacanze.

Tra le top mete anche Cortina d’Ampezzo, frequentata dalle sciatrici Linsdey Vonn e Federica Brignone, Roma e le Isole Pontine, ma anche la Val Gardena in Trentino-Alto Adige, uno dei luoghi d’Italia preferiti da Novak Djokovic: il tennista serbo ci è stato più di una volta negli ultimi anni, dichiarando: "Non ho mai visto nulla di simile".





