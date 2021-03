Diretta Bulgaria – Svizzera, in campo le avversarie degli azzurri

Clicca qui per aggiornare la diretta

Bulgaria – Svizzera

Calcio d’inizio previsto alle 18:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI BULGARIA – SVIZZERA

Bulgaria (4-2-3-1): P. Iliev; Popov, Antov, Zanev, Cicinho; Malinov, Kostadinov; Delev, D. Iliev, Despodov; Galabinov. CT Petrov

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Gavranovic. CT Petkovic

PRE-PARTITA BULGARIA – SVIZZERA

Prima partita del Gruppo C, girone di qualificazione che comprende anche l’Italia oltre che l’Irlanda del Nord e la Lituania. La Svizzera è sicuramente insieme agli azzurri la nazionale favorita per la vittoria del gruppo e gli elvetici iniziano il loro cammino verso i Mondiali 2022 in Qatar contro la Bulgaria. Gli uomini di Petkovic partono con i favori del pronostico ma a Sofia la nazionale di casa venderà cara la pelle pur di ottenere 3 punti preziosi. Allo stadio Vasil Levski la Bulgaria dovrà dimostrarsi all’altezza e cercare subito il riscatto dopo la disfatta in Nations League dov’è arrivata la retrocessione. Adesso in panchina c’è Petrov il quale ha l’arduo compito di far ripartire il ciclo ma i fasti dei primi anni’90 sembrano lontani anni luce. A differenza la Svizzera è in forma smagliante e negli ultimi mesi ha fermato due volte la Germania e una volta la Spagna, di sicuro darà filo da torcere anche all’Italia.