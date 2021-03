Diretta Empoli – Virtus Entella: scontro testa-coda nel campionato cadetto

Clicca per aggiornare la diretta:

Empoli – Virtus Entella: 0 – 0

Calcio d’inizio previsto alle 14:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Mancuso, La Mantia. All. Dionisi

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; De Col, Pellizzer, Chiosa, Pavic; Brescianini, Paolucci, Koutsoupias; Schenetti; Brunori, Capello. All. Vivarini

PRE-PARTITA DI EMPOLI – VIRTUS ENTELLA

È la classica partita da non prendere sotto gamba per la prima della classe che ospita il fanalino di coda. Empoli – Virtus Entella è una partita ricca di spunti interessanti e di tabù da sfatare. I padroni di casa fino a oggi sono ancora imbattuti nelle proprie mura con uno score di 7 vittorie e altrettanti pareggi. D’altra parte i liguri in questa stagione non hanno mai vinto una partita in trasferta ottenendo solo 2 pareggi e ben 4 sconfitte. Per i toscani è davvero ghiotta l’occasione di allungare a +9 sul Monza impegnato nella difficile sfida contro il Venezia. Gli uomini di Dionisi possono davvero mettere mezzo piede in serie A. La Virtus Entella venderà cara la pelle, oramai i punti di distacco dalla zona play-out sono 7 e addirittura sono 13 quelli dalla salvezza diretta. Una missione disperata per la squadra guidata da Vivarini ma alla fine la storia insegna che anche Davide è riuscito a sconfiggere Golia.