Diretta Inghilterra – San Marino: i tre leoni a caccia della goleada

Inghilterra – San Marino

Calcio d’inizio previsto alle 20:45

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI INGHILTERRA – SAN MARINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Henderson; Chilwell, Maguire, Stones, Trippier; Bellingham, Rice; Foden, Rashford, Sterling; Calvert Lewin. All.: Southgate

SAN MARINO (4-4-2): Benedettini; Brolli, D’Addario, Rossi, Palazzi; Tomassini, Lunadei, Golinucci, Hirsch; Berardi, Nanni. All.: Varrella

PRE-PARTITA INGHILTERRA – SAN MARINO

Inizia in discesa il cammino dell’Inghilterra verso i prossimi Campionati del Mondo in Qatar 2022. La nazionale guidata da Southgate parte in casa contro il San Marino. Il pronostico ovviamente è tutto a favore per la squadra di casa e anzi, i tifosi aspettano una netta vincita ai danni della piccola repubblica europea.

Southgate non intende perdere la possibilità di sfruttare al meglio questo test, infatti dal primo minuto troveranno spazio in campo diversi giovani con tanti big in panchina. Per gli inglesi il girone è abbordabile, l’unico avversario da temere è la Polonia mentre non dovrebbero esserci problemi contro Andorra, Albania, Ungheria e San Marino. Per la Serenissima ogni match può finire con il rischio di subire una goleada ma la nazionale negli ultimi anni sta ottenendo anche diverse soddisfazioni (soprattutto grazie al regolamento della Nations League che regala partita più equilibrate).