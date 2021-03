Live Frosinone – Lecce: prove di play-off al Benito Stirpe

Clicca qui per aggiornare il live

Frosinone Lecce: 0 – 0

Calcio d’inizio previsto alle 14:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Gori, Maiello, Kastanos, Vitale; Iemmello, Novakovich. Allenatore: Alessandro Nesta.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Gallo; Majer, Tachtsidis, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Pettinari. Allenatore: Eugenio Corini.

PRE-PARTITA FROSINONE – LECCE

Una sfida che può tranquillamente ripetersi nella prossima finale dei play-off per la promozione in Serie A. Frosinone – Lecce è una partita ad alta tensione dove la posta in palio tra 2 corazzate del campionato cadetto, è decisamente alta. I precedenti in Serie B sono tutti a favore dei pugliesi che nei 7 confronti disputati hanno conquistato 4 vittorie, 1 solo pareggio e 2 successi a favore dei ciociari. La squadra di Alessandro Nesta partita forte a inizio campionato è scesa all’undicesimo posto complice un andamento altalenante nel 2021. I punti che distanziano il Frosinone dai play-off sono solo 4 ma sicuramente va cambiato il trend, infatti l’ultima vittoria casalinga per i laziali risale al 5 dicembre dello scorso anno. Clima decisamente opposto in casa Lecce, la squadra di Eugenio Corini è terza in classifica a 1 solo punto dalla promozione diretta. I pugliesi stanno volando e le ambizioni rispetto all’inizio della stagione sono cambiate.

Arbitro della partita è Federico Dionisi della sezione di L’Aquila.