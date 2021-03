Live Lituania – Italia: Mancini a caccia del record di Lippi

Clicca qui per aggiornare il live Lituania – Italia

LITUANIA – ITALIA

Calcio d’inizio previsto alle 20:45

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Lituania (4-1-4-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas; Simkus; Novikovas, Dapkus, Slivka, Lasickas; Chernych. All. Urbonas

Italia (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson: Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All. Mancini

PRE-PARTITA

Azzurri a caccia della terza vittoria consecutiva per portarsi a 9 punti e staccare la Svizzera ferma ai box. L’avversario è tutt’altro che insormontabile ma non bisogna prendere la partita sotto gamba. Statistiche alla mano le due nazionali si sono affrontate 6 volte sul terreno di gioco e il bilancio è tutto a favore dell’Italia con 4 vittorie e 2 pareggi. L’ultima sfida risale a ben 14 anni fa, il 6 giugno 2007 a Kaunas in un match valido per le qualificazioni a Euro 2008, gli azzurri s’imposero 2 a 0 (doppietta di Fabio Quagliarella – ndr).

Roberto Mancini questa sera potrebbe raggiungere il record di Marcello Lippi con 25 partite da imbattuto sulla panchina della nazionale (il tecnico viareggino riuscì nell’impresa nel periodo 2004 – 2006 – ndr). Record a parte, l’attuale commissario tecnico della nazionale deve fare i conti con due possibili problemi: il prato sintetico dello stadio LFF di Vlinius e la stanchezza dei calciatori che stanno disputando una stagione fisicamente dura. Su quest’ultimo punto il Mancio, insieme ai CT di Belgio e Inghilterra, ha richiesto alla UEFA di poter portare ai prossimi Europei una rosa di 26/27 elementi.