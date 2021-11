Galatasaray – Lokomotiv Mosca, Sarri spettatore interessato

GALATASARAY – LOKOMOTIV MOSCA

Stadio: NEF Stadyumu Istanbul

Arbitro: Sandro Schärer.

Assistenti: Bekim Zogaj e Jonas Erni.

VAR: Lionel Tschudi.

FORMAZIONI:

Galatasaray (4-1-4-1): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Kutlu; Morutan, Feghouli, Cicaldau, Kerem Akturkoglu; Dervisoglu. Allenatore: Terim.

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Guilherme; Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus; Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii; Zhemaletdinov, Lisakovich. Allenatore: Gidsol.

PRE-PARTITA

Il Galatasaray vuole blindare il primo posto e staccare il pass per la qualificazione alla fase eliminatoria di Europa League. Al momento i turchi comandano il Girone E della seconda competizione UEFA con sette punti ottenuti in tre partite. Alle spalle della squadra di Terim ci sono la Lazio con quattro punti, il Marsiglia con tre punti e fanalino di coda il Lokomotiv Mosca con un solo punto. Per i russi questa partita rappresenta l’ultima spiaggia. Espugnare Istanbul vorrebbe dire riaprire il girone e tornare in corsa per la qualificazione o almeno sperare nel terzo podio che vorrebbe dire retrocessione in Conference League.

Visto lo stato di forma dei padroni di casa che vengono da quattro successi consecutivi in campionato, i bookmakers non credono nell’impresa del Lokomotiv Mosca e quotano la vittoria ospite a 4.70. Il pareggio appare un risultato più plausibile e infatti è dato a 2.10. Il successo interno del Galatasaray è quotato a 1.75