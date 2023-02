LIVE Cesena-Reggiana Serie C: fischio d’inizio ore 20:30

Cesena-Reggiana 0-0

Serie C Girone B, 28° giornata – Orogel Stadium (Cesena)

Cesena-Reggiana, presentazione e probabili formazioni

E’ il giorno del big match nel Girone B di Serie C. All’Orogel Stadium si giocherà infatti il derby dell’Emilia-Romagna tra Cesena e Reggiana ed è previsto il pubblico delle grandi occasioni, con oltre 15.000 biglietti venduti e oltre 2.500 sostenitori ospiti presenti. Le due compagini sono molto vicine in classifica: gli ospiti guidano la classifica del raggruppamento con 61 punti, mentre i padroni di casa inseguono a 57. Andiamo a vedere le probabili formazioni della sfida che potrete seguire in diretta live testuale su SuperNews a partire dalle ore 20:00.



Probabile formazione Cesena (3-4-1-2): Lewis; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Bianchi, De Rose, Mustacchio; Hraiech; Corazza, S. Shpendi.

Probabile formazione Reggiana (3-5-2): Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Nardi, Rossi, Vallocchia, Guiebre; Pellegrini, Lanini.

Cesena-Reggiana, la designazione arbitrale

L’ultimo match valido per la 28° giornata di Serie C Cesena-Reggiana, in programma questa sera alle 20.30 all’Orogel Stadium di Cesena, sarà arbitrata dal sign. Nicolini di Brescia, assistenti i sign. Belsanti di Bari e Galimberti di Seregno. IV ufficiale il sign. Nicolae Sfira di Pordenone.