F1, GP Portogallo: dove vedere le qualifiche in tv e diretta streaming

Si ritorna in pista con il terzo Gran Premio stagionale di F1. Dopo il Bahrain e Imola, scatta il secondo Gran Premio europeo del Mondiale 2021: il Gran Premio del Portogallo sul circuito Autódromo Internacional do Algarve. Ancora una volta, dopo tutti gli episodi accaduti nelle scorse gare, gli occhi saranno puntati sui due piloti Mercedes e Max Verstappen. Nella giornata di sabato 1 maggio tutti gli occhi saranno, però, puntati sulle qualifiche del Gran Premio del Portogallo in programma alle ore 16:00. Qualifiche che potrebbero avere un sapore diverso per Lewis Hamilton: infatti, se il pilota britannico della scuderia Mercedes ottenesse la Pole Position sarebbe la numero CENTO. Ecco di seguito dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming.

F1 – Dove vedere le qualifiche del GP del Portogallo

Le qualifiche del Gran Premio del Portogallo si disputeranno sabato 1 maggio, con il semaforo verde delle Q1 fissato alle ore 16:00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) a partire dalle ore 16:00 e in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Per i non abbonati Sky, invece, sarà possibile seguire le qualifiche in chiaro su Tv8 alle ore 19:00 (in differita).