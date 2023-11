Volley, la risposta di Busto alla chiamata di Velasco come ct dell'Italia

Nel pomeriggio di oggi è stata ufficializzata da parte della Federazione italana pallavolo la nomina come ct della Nazionale italiana femminile di volley di Julio Velasco. L'allenatore argentino è al momento coach delle farfalle di Busto Arsizio nel campionato italiano di volley femminile serie A1.

Julio Vealsco neo ct della Nazionale italiana di volley femminile. L'incarico partirà dal 1° gennaio 2024

Nel pomeriggio di oggi mercoledì 8 mevombre è stata ufficializzata da parte della Fipav la nomina di Julio Velasco come neo ct della Nazionale italiana di volley femminile. L'incarico partirà dal 1 gennaio 2024. È arrivata in serata la risposta in una nota ufficiale di Busto Arsizio, club attualmente guidato proprio da Velasco in A1.

Velasco nuovo ct, la risposta di Busto Arsizio

Questa la nota ufficiale della società di Busto Arsizio:

«UYBA Volley Busto Arsizio apprende oggi pomeriggio dal web del conferimento al proprio coach Julio Velasco dell'incarico di allenatore della nazionale seniores a partire dal primo gennaio 2024. La società biancorossa prende atto di quanto comunicato dalla Fipav e dal suo presidente e non può che congraturarsi con il proprio coach per l'importante chiamata.

Al tempo stesso UYBA Volley Busto Arsizio attende successivi sviluppi, in primis le decisioni del Consiglio di Lega di domani, nel quale le società consorziate voteranno per il doppio incarico, per definire in maniera esatta il ruolo di Julio Velasco all'interno del club dal primo di gennaio in avanti».