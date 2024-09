Projekt Warszawa Monza, streaming live e diretta tv gratis: dove vedere la finale di Challenge Cup

E' tempo di finale europea per la Mint Vero Volley Monza che, nella giornata di mercoledì 21 febbraio alle ore 17:30, si giocherà una grossa fetta di Challenge Cup nella gara di andata della finale contro i polacchi del Projekt Warszawa. Ecco i dettagli sul match e dove vederlo in diretta tv e streaming

Mercoledì 21 febbraio alle ore 17:30 in Polonia andrà in scena la gara di andata della finale della CEV Challenge Cup di pallavolo maschile tra il Projekt Warszawa e la Mint Vero Volley Monza. La squadra allenata da Massimo

Eccheli ha battuto in semifinale i turchi del Galatasaray HDI Istanbul con un netto 3 a 0 nella gara di andata e un durissimo 3 a 2 in quella di ritorno. I polacchi, invece, hanno battuto i finlandesi dell’Akaa Volley 3 a 0 nel match di andata e 3-1 in quello di ritorno. Inoltre, sarà la terza finale europea della sua storia per la formazione brianzola, dopo la vittoria in CEV Cup del 2022 contro Tours e la sconfitta nell’ultimo atto della Challenge Cup 2019 contro i russi del Belgorod. Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Dove vedere Projekt Warszawa Monza in diretta tv e streaming

La gara di andata della finale della CEV Challenge Cup, coppa solo sfiorata cinque anni fa contro i russi del Belgorod, tra Projekt Warszawa e Mint Vero Volley Monza che andrà in scena mercoledì 21 febbraio alle ore 17:30 in Polonia sarà trasmessa in diretta tv e streaming su EuroVolleyTV.