Volley A1, dove vedere il big match Milano-Novara

Sfida affascinante nella 7° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1. Milano-Novara è l'anticipo del sabato sera e si giocherà all'Allianz Cloud di Milano. Egonu e compagne dopo la delusione del Palaverde vogliono tornare a vincere ma affrontano una delle più belle realtà della stagione.

Big match della 7° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 è Milano-Novara. Egonu e compagne vogliono tornare ai 3 punti dopo il ko pesante del Palaverde, Novara vuole dimostrare di essere grande anche con le grandi.

Volley A1, dove vedere Milano-Novara in tv e streaming

Sale l'attesa per la sfida dell'Allianz Cloud Milano-Novara. ll match, 7° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1, è in programma oggi sabato 10 febbraio alle 21 e sarà visibile in diretta su Raisport e in streaming su volleyball world tv.

Le ragazze di coach Marco Gaspari vogliono tornare al successo dopo il pesante ko di domenica scorsa contro Conegliano al Palaverde. Da battere ci sarà però una delle migliori squadre del torneo che avrà l'occasione, in caso di successo da 3 punti, di agganciare al secondo posto proprio Milano. La squadta di coach Lorenzo Bernardi è stata fino a questo momento protagonista di un grande campionato, per fare però il salto di qualità è però tempo di cominciare a vincere anche gli scontri diretti. Le piemontesi arrivano al match sulle ali dell'entusiasmo dopo la conquista in settimana della finale di Challenge Cup.

Le dichiarazioni

Queste le parole del direttore generale Enrico Marchioni raccolte sul sito del club: « sappiamo che ci aspetta una partita durissima, contro un avversario forte e in un buon momento di forma e da un certo punto di vista l’unico vero dispiacere è non poter giocare una sfida così importante al completo, un problema che purtroppo quest’anno si è verificato più volte. A maggior ragione, dovremo vivere la sfida con la consapevolezza che sia un’ottima occasione per misurarci con il nostro livello attuale, senza pressioni, ma anche per crescere come squadra. Comunque vada, mi piacerebbe vedere la squadra giocare libera, a testa alta, con il giusto rispetto dell’avversario ma senza alcun timore ».

La classifica

Questa la classifica dopo la 6° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 54, Milano 48, Novara 45, Scandicci 44, Chieri 33, Pinerolo 29, Vallefoglia 27, Roma 25, Firenze 24, Busto Arsizio 18, Casalmaggiore 17, Bergamo 15, Cuneo 13, Trento 4.

Novara e Casalmaggiore hanno una partita in meno.