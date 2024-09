Champions League volley femminile, spettacolo Milano contro il Fenerbahce

Nella semifinale di andata della Champions volley femminile una spettacolare Milano ha battuto in casa per 3-0 le turche del Fenerbahce. Egonu protagonista con 22 punti ma tutta la squadra ha girato a mille. Domani tocca a Conegliano contro l'Eczacibasi

Nella semifinale di andata della Champions League volley femminile grande partita di Milano che ha superato in casa per 3-0 il Fenerbahce. Grandissima prova per le ragazze di Marco Gaspari. MVP Helena Cazaute.

Champions League volley femminile, il tabellino di Milano-Fenerbahce

Nella semifinale di andata della Champions League volley femminile Milano ha battuto per 3-0 il Fenerbahce mettendo una serie ipoteca sul passaggio alla finalissima del più importante torneo continenatel per club. Ecco il tabellino:

Allianz Vero Volley Milano – Fenerbahce Opet Istanbul 3-0 (25-21; 27-25; 25-20)



Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 11, Malual, Folie 16, Orro 2, Rettke 4, Bajema, Sylla 7, Egonu 22, Candi, Castillo (L). N.E. Heyrman, Prandi, Pusic (L), Daalderop. All. Gaspari

Fenerbahce Opet Istanbul: Orge (L), Stysiak, Germen Korkmaz, Kalac 3, Diken 4, Fedorovtseva 17, Menezes 1, Fetisova 6, Drca 2, Unal, Vargas 14. Non entrate: Eroglu, Boz (L). All. Lavarini

NOTE

Arbitri: Helena Geldof (Ned), Fabrice Collados (Fra)

Durata set: 26′, 32′, 28′; Tot: 1h26′

Spettatori: 4367



Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 10, muri 11, errori 19, attacco 51%

Fenerbahce Opet Istanbul : battute vincenti 6, battute sbagliate 6, muri 3, errori 15, attacco 41%

MVP: Helena Cazaute (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud – Milano