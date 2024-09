Champions volley femminile, dove vedere Milano-Fenerbahce

Questa sera martedì 12 marzo alle ore 20 ci sarà all'Allianz Cloud di Milano la semifinale di andata di Champions League volley femminile Milano-Fenerbahce.

La gara potrà essere vista in diretta su DAZN.

Queste le dichiarazioni di arco Gaspari e Alessia Orro raccolte alla vigilia sul sito del club:

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): «Un match sicuramente importante, in una manifestazione con club di altissimo livello e tutti attrezzati per fare bene. Per questo per noi è una gioia essere arrivati fino a qui, ma sappiamo che domani dobbiamo scendere in campo e giocare con l’obiettivo di vincere. La nostra squadra è stata allestita per competere al massimo livello e non dobbiamo accontentarci di questo risultato, anche se di primissimo piano. Le nostre avversarie non hanno bisogno di presentazioni, hanno un roster importante e come noi vorranno arrivare in Finale. Sarà fondamentale cogliere un buon risultato in questa prima gara, per affrontare al meglio il ritorno al Burhan Felek Voleybol Salonu, che sarà una bolgia. Per farlo, dobbiamo resistere in ricezione e sfruttare al meglio i loro punti deboli»

.Alessia Orro (Capitano Allianz Vero Volley Milano): «Domani ci aspetterà una partita di alto livello, contro un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Aspettavamo questo incontro da tanto e domani dovremo scendere in campo con la miglior versione di noi. Ci accompagnerà il nostro pubblico, che sarà fondamentale in questa battaglia in una partita che si prospetta bellissima».