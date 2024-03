Volley femminile, Serie A1: il programma dell'ultima giornata tra playoff e salvezza

Domenica 24 marzo si disputerà l'ultima giornata del massimo campionato di volley femminile, che deve emettere ancora parecchi verdetti, tra posti e posizioni playoff da assegnare, ma anche la seconda retrocessa che scenderà in Serie A2 insieme a Trentino.

Domenica 25 marzo si concluderà il campionato di Serie A1 di volley femminile che già ha emesso alcuni verdetti ufficiali: il primo posto di Conegliano (ancora imbattuta), il quarto di Novara, quinto di Chieri, la salvezza aritmetica di Firenze e Busto Arsizio e l'ultimo posto, con annessa retrocessione di Trentino.

La lotta ci sarà per accaparrarsi il secondo posto dove Scandicci ha un punto in più di Milano (61 vs 60), con le toscane impegnate su campo di Bergamo, con quest'ultima che per salvarsi dovrà fare un punto in più di Cuneo (attualmente 18 punti pari), favorita anche perchè gioca a Firenze contro una squadra già salva, mentre le lombarde saranno di scena a Vallefoglia.

Proprio la squadra marchigiana è in lotta per gl ultimi tre posti playoff con una situazione ancora incerta: infatti la stessa Vallefoglia ha 34 punti come Pinerolo e Roma (attualmentre tutte e tre qualificate per la post season) impegnate rispettivamente in casa contro Trentino e Novara, ma Casalmaggiore (impegnata a Chieri) con i suoi 31 punti non è ancora tagliata fuori: infatti le cremasche ottenendo una vittoria da tre punti e una sconfitta di una delle tre concorrenti, potrebbe scavalcarle grazie al quoziente set e qualificarsi ai playoff al fotofinish.

Pinerolo resterebbe davanti solo vincendo un set nel caso in cui Casalmaggiore vincesse 3-1 o 3-0, invece Vallefoglia e Roma sarebbero dietro con qualsiasi combinazione.. Inoltre, Roma può superare Pinerolo e Vallefoglia solo facendo un punto in più, mentre Vallefoglia sorpasserebbe Pinerolo in qualsiasi caso di miglior risultato, anche 3-0 contro 3-1. Dunque situazione molto ingarbugliata con tante variabili possibili: appuntamento domenica alle ore 17.

Serie A1 volley femminile: il programma dell'ultima giornata

Domenica 24 marzo 2024, ore 17.00

Il Bisonte Firenze - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Arbitri: Florian Massimo, Lot Dominga

Video Check: Fantoni Elena

Wash4green Pinerolo - Itas Trentino

Arbitri: Santoro Angelo, Cappello Gianluca

Video Check: Tersigni Ilaria

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Trasportipesanti Casalmaggiore

Arbitri: Caretti Stefano, Verrascina Antonella

Video Check: Viale Marco

Aeroitalia Smi Roma - Igor Gorgonzola Novara

Arbitri: Canessa Maurizio, Cavalieri Alessandro Pietro

Video Check: Bolognesi Claudio

Volley Bergamo 1991 - Savino Del Bene Scandicci

Arbitri: Rossi Alessandro, Zavater Marco

Video Check: Ugolotti Davide

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Allianz Vero Volley Milano

Arbitri: Saltalippi Luca, Vagni Ilaria

Video Check: Albergamo Michele

Uyba Volley Busto Arsizio - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Arbitri: Mesiano Marta, Giardini Massimiliano

Video Check: Di Gaetano Tecla Veronica

Classifica dopo 25 giornata

Prosecco Doc Imoco Conegliano 72, Savino Del Bene Scandicci 61, Allianz Vero Volley Milano 60, Igor Gorgonzola Novara 56, Reale Mutua Fenera Chieri '76 45, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34, Aeroitalia Smi Roma 34, Trasportipesanti Casalmaggiore 31, Il Bisonte Firenze 27, Uyba Volley Busto Arsizio 24, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18, Volley Bergamo 1991 18, Itas Trentino 11.