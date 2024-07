Quarti playoff volley femminile, dove vedere decisiva gara 3 Novara-Chieri

È in programma oggi mercoledì 03 aprile la decisiva gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto campionato volley femminile serie A1. Novara-Chieri decretrerà la quarta semifinalista dopo Conegliano, Milano e Scandicci. Fino a questo momento due vittorie in trasferta nel derby piemontese.

Sale l'attesa per Novara-Chieri gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto volley femminile. Si parte dalla situazione di 1-1 e la gara sarà decisiva per l'accesso alle semifinali. Si gioca al Pala Igor di Novara.

Quarti playoff volley femminile, dove vedere gara 3 Novara-Chieri

Sale l'attesa per la "bella" che deciderà la quarta semifinalista dei playoff scudetto volley femminile serie A1. Novara-Chieri è gara 3 che si gioca in una situazione di parità (1-1) per quanto riguarda la serie. La partità sarà trasmessa in diretta oggi mercoledì 03 aprile alle 20,30 su Raiplay e Sky Sport Max.

Si attende la quarta semifinalista

Dopo Conegliano, Milano e Scandicci si attende la quarta semifinalista dei playoff scudetto volley femminile. Novara-Chieri è serie che al momento vede le due piemontesi sull'1-1. Nel derby fino a questo momento il fattore campo non è stato decisivo visto che sono arrivate due vittorie in trasferta. Scopriremo questa sera chi la spunterà.