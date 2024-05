Imoco Conegliano-Vero Volley Milano, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Champions League

Presentazione e come seguire in tv e streaming la finale di Champions League di volley femminile tra Imoco Conegliano-Vero Volley Milano, con la squadra veneta che in questa stagione ha vinto tutti e quattro gli scontri diretti e conduce complessivamente per 29-5.

Domenica 5 maggio alle ore 19 (le 20 locali) ad Antalya (Turchia) si disputerà il match Imoco Conegliano-Vero Volley Milano, valevole per la finale di Champions League di volley femminile.

La squadra veneta ha vinto la massima competizione europea nel 2021 e giocherà la quinta finale (ha perso quelle del 2017 e del 2022 contro le turche del VakifBank Istanbul e quella del 2019 contro Novara), per le lombarde invece è la prima partecipazione alla finale. In questa stagione l'Imoco ha vinto lo scudetto battendo in finale Scandicci (3-1 la serie), mentre la Vero Volley si è fermata in semifinale perdendo proprio contro il club toscano (2-0 la serie).

Sono 34 i precedenti totali con Conegliano avanti nettamente per 29-5 e quattro su quattro in questa stagione, tra cui le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Milano deve rifarsi anche del ko della sfida europea della stagione 2021-2022, quando le due squadre si affrontarono nei quarti di finale (ma in realtà era una semifinale, vista l’esclusione dei club russi) e le ragazze di Daniele Santarelli si imposero per 3-0 e 3-1.

Nelle semifinale l'Imoco Conegliano ha sconfitto per due volte la squadra turca dell'Eczacıbaşı (3-2 in casa e 3-1 in trasferta), mentre la Vero Volley Monza ha vinto al Golden Set contro il Fenerbahce, dopo aver vinto in casa 3-0 e perdendo in trasferta con lo stesso punteggio.

Dove vedere vedere Imoco Conegliano-Vero Volley Milano

La finale di Champions League tra Imoco Conegliano-Vero Volley Milano, sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN (telecronaca affidata a Fabrizio Monari): gli utenti potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

